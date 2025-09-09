Aparegio anunță întreruperea apei potabile din Baia de Fier

În vederea executării unor lucrări de înlocuire vana, Aparegio Gorj S.A. – CED Novaci, anunţă întreruperea alimentarii cu apa potabila miercuri, 10.09.2025, în intervalul orar 9:00 -12:00, vor fi afectați de oprire utilizatorii comunei Baia de Fier sat Baia de Fier din zona cuprinsă în perimetrul străzilor: Peșterii – Câmpului.

Atenționăm utilizatorii de apa potabila din zonele menționate, ca din cauza manevrelor de golire si umplere a sistemului public de alimentare cu apa potabila, ocazional, se pot produce modificări ale calității apei din punct de vedre al turbidității. La apariția acestor fenomene se va evita consumul de apa potabila pana la limpezire.

Aparegio Gorj, prin Laboratorul de analiza a apei potabile, va monitoriza permanent calitatea apei după repunerea in funcțiune a sistemului de distribuție.