Apreciere modestă a euro

Criza politică din Franța a afectat performanța monedelor de la marginea zonei euro, care au avut o evoluție negativă față de cea unică.

Cursul monedei europene a urcat de la 5,0716 la 5,0737 lei, după creșterea de vinerea trecută la 5,0787 lei, maximul ultimelor două luni, iar tranzacțiile se realizau în culoarul 5,072 – 5,075 lei.

Presiunea pe leu va continua până la sfârșitul anului în condițiile adâncirii deficitului bugetar și a celui de cont curent. Conform datelor publicate de INS, deficitul balanţei comerciale a crescut cu 7,1% în primele şapte luni ale acestui an, faţă de intervalul similar din 2024, la 19,311 miliarde de euro.

Piața monetară a fost calmă, după ce indicele ROBOR la trei luni s-a apropiat de pragul de 6,50%, care reprezintă valoarea ratei de referință, stabilită de BNR în august trecut.

Marți, indicele la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei contractate înainte de mai 2019, a stagnat la 6,54%. Indicele la șase luni, folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare, a revenit de la 6,69 la 6,68%, iar cel la 12 luni s-a oprit la 6,84%.

Căderea guvernului francez condus de François Bayrou, care nu a primit votul de încredere din partea Parlamentului de la Paris, nu a afectat performanța monedei unice față de cea americană.

Euro a urcat până la 1,1780 dolari, maximul ultimelor șapte săptămâni, în condițiile în care investitorii așteptau publicare datelor revizuite privind piața muncii din Statele Unite, care ar putea evidenția o situație precară a acesteia, motiv pentru Rezerva Federală să normalizeze mai agresiv dobânzile. În piața locală, cursul dolarului a scăzut de la 4,3253 la 4,3122 lei.

Cursul francului elvețian a urcat de la 5,4314 la 5,4401 lei iar cel al lirei sterline de la 5,8432 la 5,8581 lei.

Prețul gramului de aur a urcat de la un maxim de 502,5817 lei, care a durat doar o zi, la 506,4161 lei, în timp ce metalul galben își continuă marșul spre pragul de 4.000 dolari și a crescut la 3.659,40 dolari/uncie.

În regiune, media monedei poloneze s-a depreciat la 4,2540 zloți/euro iar a celei maghiare la 393,86 forinți/euro, chiar dacă oficialii băncii centrale de la Budapesta au declarat recent că în prezent se dorește stabilitatea forintului și se renunță la politica de scădere a acestuia cu scopul de a stimula exporturile, după ce economia maghiară a scăzut de şapte ori în ultimele 12 trimestre.

Bitcoin se aprecia ușor la 111.141 – 113.274 dolari iar ether la 4.278 – 4.381 dolari.