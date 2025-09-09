spot_img
marți, septembrie 9, 2025
    Actualitate

    Scandal pe tema limbii engleze la început de an școlar. Replica fostei șefe a ISJ Gorj pentru un consilier local din Târgu Jiu

    Fosta șefă a Inspectoratului Școlar Județean Gorj, Dana Constantinescu, reacționează dur după ce un consilier local AUR din Târgu Jiu, Eduard Lădaru, s-a declarat nemulțumit de mesajul de început de an afișat la Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu”. Textul de bun venit, scris în limba engleză, a stârnit critici din partea alesului local.

    Dana Constantinescu, care este profesoară de limba engleză, a răspuns public printr-un mesaj postat pe Facebook, în care a invocat un citat celebru al filosofului Petre Țuțea:
    „Se pare că limba engleză a fost ieri motiv de mare supărare pentru un consilier local de la Târgu Jiu. Aș aminti, în acest context, cuvintele lui Petre Țuțea: ‘Mi-am dorit de multe ori să fac o teză de doctorat cu tema: aflarea în treabă ca metodă de lucru la români.’”

