Euro a revenit sub pragul de 5,07 lei

Decizia de vineri a agenției Moody’s de a reconfirma ratingul aferent datoriei guvernamentale a României la Baa3 pentru datoria pe termen lung și P-3 pentru datoria pe termen scurt, precum și perspectiva negativă, urmând exemplul precedent al agențiilor Fitch și Standard & Poor’s, a fost primită pozitiv de investitori.

Euro a încheiat săptămâna cu o scădere a mediei sale la 5,0694 lei, după creșterea de marți la 5,0737 lei, aproape de maximul ultimelor două luni. Tranzacțiile s-au realizat în culoarul 5,067 – 5,072 lei, cu închiderea pieței locale la 5,068 lei, însă în seara de vineri, cotația a atins pe piețele internaționale până la 5,059 lei, minim al ultimelor trei săptămâni.

Evoluția se datorează posibilității ca Rezerva Federală să decidă reducerea dobânzilor, la ședința sa care se va desfășura marți și miercuri, după ce s-a anunțat scăderea în august a prețurilor de producție din Statele Unite. Aceasta a pus în umbră decizia Fondului Monetar Internaţional de a revizui în jos prognoza de creştere economică a României din acest an, la 1%, de la 1,6% în estimările anterioare, şi la 1,4% pentru 2026.

Estimarea FMI este mai optimistă decât cea a Comisiei Naționale de Prognoză, care anticipează o creștere reală a PIB în 2025 de 0,6%, pentru ca în 2026 aceasta să fie de 1,2%.

Explozia din august a inflației anuale, care a sărit în august la 9,9%, față de 7,8% în iulie, a stopat evoluția descendentă a indicilor ROBOR, care s-au menținut la minime ale ultimelor cinci luni.

Indicele la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei contractate înainte de mai 2019, s-a oprit la 6,54%, iar cel la șase luni, folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare, la 6,68%. Indicele la 12 luni a scăzut joi de la 6,85 la 6,83%, dar s-a întors la sfârșitul săptămânii la 6,85%.

Statul a redeschis joi o emisiune de titluri de stat cu scadența iulie 2040, cea mai îndepărtată dată la care s-a împrumutat statul până în prezent. Valoarea programată a fost de 300 milioane lei, sumă care a fost atrasă la o dobândă medie anuală de 7,67%, la care s-au adăugat alte 45 milioane lei, obținute printr-o licitație suplimentară organizată vineri.

Tot joi, Finanțele s-au împrumutat pentru scadența aprilie 2028 cu 400 milioane lei la un randament mediu de 7,60%, la care s-au adăugat alte 60 milioane lei, printr-o licitație suplimentară.

Euro a atins marți un maxim al ultimelor circa două luni de 1,1780 dolari. Vineri, tranzacțiile s-au realizat între 1,1701 și 1,1749 dolari iar piața americană a închis la 1,1734 dolari. Cursul monedei americane a fluctuat între 4,3122 și 4,3397 lei, cel de la sfârșitul săptămânii fiind stabilit la 4,3258 lei.

Vineri, media francului elvețian a scăzut modest la 5,4221 lei iar cea a lirei sterline la 5,8565 lei.

Șirul recordurilor istorice atinse de gramul de aur s-a încheiat miercuri când prețul a urcat până la 508,6964 lei, după care în următoarele ședințe acesta a fost stabilit la 505,2770 lei, respectiv 506,8417 lei. La rândul său, metalul galben a atins marți un maxim istoric de 3.659,40 dolari/uncie, iar la sfârșitul săptămânii s-a tranzacționat în culoarul 3.629,30 – 3.657,60 dolari/uncie.

Posibila ieftinire a creditelor din Statele Unite a stimulat cererea de criptomonede. La sfârșitul săptămânii, bitcoin s-a apropiat de pragul de 117.000 dolari iar ether de cel de 4.800 dolari.