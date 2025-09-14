Aparegio, anunţă întreruperea furnizării apei potabile în data de 15.09.9025

Aparegio Gorj S.A. – CED TARGU-JIU, anunţă întreruperea furnizării apei potabile în data de 15.09.9025, în intervalul orar 08:00-14:00, din cauza lucrărilor ce vor fi efectuate de către Distribuție Energie Oltenia, lucrări ce vor afecta alimentarea electrică a grupului de pompare de pe strada Popa Sapca din municipiul Târgu-Jiu:

Zonele afectate sunt:

Strada Victoriei – Centru Pietonal;

Strada Popa Sapca;

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat utilizatorilor din zonă, la reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete apa să înregistreze valori mai mari ale parametrului turbiditate. Recomandăm să nu se folosească apa în scopuri casnice până la limpezirea completă.