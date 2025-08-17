spot_img
duminică, august 17, 2025
    Euro a stagnat aproape de 5,06 lei

    Euro a stagnat la 5,02 lei

    Evoluția leului și a indicilor ROBOR nu a fost influențată de ultimele declarații făcute de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, la prezentarea Raportului asupra inflației.

    Mai mult, moneda națională s-a apreciat față de cea unică, cursul alunecând de la 5,0676 la 5,0628 lei, iar transferurile s-au realizat la nivel săptămânal între 5,061 și 5,076 lei. Vineri, când piața locală a fost închisă, cotațiile din piețele externe au fluctuat în culoarul 5,057 – 5,067 lei.

    Cursul euro a atins în data de 8 mai un maxim istoric de 5,1222 lei, la scurt timp după primul tur al alegerilor prezidențiale, iar analiștii de JP Chase vedeau moneda unică în jurul pragului de 5,20 lei.

    BNR a decis că este momentul să apere moneda națională și a vândut valută dar a și scos leii din piața monetară. Mixul efectuat de BNR a avut rezultatele scontată, însă indicii ROBOR au urcat la 7,50%.

    Odată rezolvată criza prezidențială, cursul s-a cantonat în culoarul 5,6 – 5,7 lei, însă BNR se va confrunta cu noi probleme, în condițiile în care inflația a explodat iar recesiunea economică bate la porțile lumii. Există chiar riscul suprem, cel al intrării în stagflație, moștenire a dezastrului național – guvernul PSDNL.

    Vestea bună a venit vineri seară, când agenția Fitch a menţinut ratingul suveran al României la „BBB minus”, cu perspectivă negativă, care reflectă deteriorarea semnificativă a finanțelor publice, evidențiată de un deficit fiscal mare și de o creștere rapidă a raportului datorie publică ca procent din PIB.

    Cu prilejul prezentării Raportului asupra inflației, guvernatorul BNR a afirmat că o „scădere a dobânzii de politică monetară nu o să vedeţi anul acesta, dar pe piaţă ROBOR a scăzut. Treptat condiţiile monetare şi de lichiditate s-au îmbunătăţit pentru că s-a recâştigat treptat credibilitatea ţării, au revenit fluxuri de capital. Dacă lucrurile merg bine şi lucrurile merg treptat, nu brutal, s-ar putea ca situaţia să se mai amelioreze”.

    Așa cum a arătat și guvernatorul BNR, indicii ROBOR au cunoscut o scădere constantă în iulie și în prima parte a acestei luni.

    În ultima săptămână, indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei contractate înainte de mai 2019, s-a oprit la 6,60%. Indicele la șase luni, folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare, a stagnat la 6,75%, iar cel la 12 luni la 6,90%.

    Posibilitatea ca Rezerva Federală americană să opereze în septembrie o primă tăiere a dobânzii de politică monetară, care se situează din decembrie trecut la 4,25 – 4,50%, a ridicat cotațiile euro, care s-a tranzacționat vineri în culoarul 1,1648 – 1,1715 dolari. În piața locală, cursul monedei americane a fost stabilit joi la 4,3331 lei, după ce a crescut marți la 4,3688 lei.

    Media monedei elvețiene a scăzut joi la 5,3754 lei iar cea britanică a urcat la 5,8856 lei.

    Prețul gramului de aur a crescut modest în ședința de joi de la 467,1788 la 467,5323 lei, iar uncia de aur a coborât vineri la 3.331 – 3.350 dolari.

    În ultimele luni, revenirea la Casa Albă a lui Donald Trump și promulgarea unor legi pro-criptomonede, au majorat plasamentele în bitcoin care a atins joi un nou maxim de 124.456 dolari, față de cel precedent de 123.153 dolari, atins în 14 iulie. În următoarele zile principala monedă digitală s-a retras în jurul pragului de 118.000 dolari. Ether a depășit joi pragul de 4.790 de dolari, cel mai ridicat nivel din noiembrie 2021.

