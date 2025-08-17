Hunedorean băut la volan, prins pe raza comunei Drăguțești

La data de 17 august 2025, polițiști din cadrul Poliţiei Oraşului Turceni au identificat în flagrant un bărbat, de 57 de ani, din municipiul Petroșani, județul Hunedoara, în timp ce conducea un autoturism pe DE 79 Drăguțești, având o concentrație de 0,47 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la Secția U.P.U. a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, fiindu-i recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice sub influenţa băuturilor alcoolice.