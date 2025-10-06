Euro stagnează aproape de 5,09 lei

De la sfârșitul lunii trecute au apărut semne de revenire a presiunii asupra cursului monedei naționale, în contrast cu evoluția altor monede de la marginea zonei euro.

Lunea aceasta, media monedei unice a scăzut modest de la 5,0889 la 5,0886 lei, față de 5,0783 lei la începutul săptămânii trecute. Tranzanzacțiile se realizau în culoarul 5,086 – 5,091 lei, valori comparabile cu cele din prima parte a lunii mai, atunci când a fost atins maximul istoric de 5,1222 lei.

Pentru BNR va fi mai ușor să oprească eventualele tentative de speculare a cursului, după ce Ministerul de Finanțe a apelat pentru a patra oară în acest an la piețele internaționale și a împrumutat un total de 4 miliarde euro destinate finanțării deficitului bugetar prin trei emisiuni de euroobligațiuni cu scadențe la 7, 12 și 20 de ani.

În ultimele zile, indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei contractate înainte de mai 2019, a stagnat la 6,50%, nivel egal cu cel al ratei de politică monetară practicată de BNR. Indicele la șase luni, utilizat la calcularea ratelor la creditele ipotecare, s-a oprit la 6,65%, iar cel la 12 luni la 6,84%.

Finanțele au continuat să se împrumute și din piața locală. La începutul acestei săptămâni, Trezoreria a atras 500 milioane lei cu scadența în iulie 2034 pentru care a acceptat o dobândă medie anuală de 7,34%, la care s-au adăugat alte 500 milioane lei cu scadența în aprilie 2028 la un randament mediu anual de 7,37%.

Demisia lui Sébastien Lecornu din fruntea guvernului francez, al cincilea prim-ministru numit de președintele Macron în ultimii doi ani, după doar 27 de zile în care a ocupat funcția, a pus presiune pe evoluția monedei unice. Situația este complicată pentru Emmanuel Macron care de ales dintre a convoca alegeri anticipate, la circa un an de precedentele, propria demisia sau încercarea de numire a unui nou prim-ministru.

Euro a scăzut până la 1,1652 dolari, după ce săptămâna trecută s-a menținut peste pragul de 1,17 dolari. Lunea aceasta, cursul monedei americane a urcat de la 4,3349 la 4,3619 lei, maxim al ultimelor cinci săptămâni.

Media francului elvețian a urcat luni la 5,4593 lei, față de 5,4389 lei în urmă cu o săptămână. La rândul ei, lira sterlină a început săptămâna la 5,8587 lei față de 5,8217 lei, lunea trecută.

Preţul gramului de aur care a urcat miercurea trecută la un record de 541,6013 lei, a coborât vineri la 538,1818 lei. Prima ședință a acestei săptămâni a adus însă un nou maxim istoric de 552,7057 lei.

Noua creștere se datorează atât aprecierii monedei americane dar și a metalului galben ca a atins lunea aceasta al 40-lea maxim istoric din acest an, cel de 3.950,60 dolari/uncie. Precedentul maxim istoric din acest an de 3.896,30 dolari/uncie a fost atins în prima ședință din octombrie.

Investitorii s-au îndreptat către metalul prețios considerat drept un „refugiu”, după închiderea parțială a sistemului federal american, a incertitudinilor economice și posibilitatea unor noi reduceri ale ratei dobânzii de către Rezerva Federală.

Bitcoin a atins la sfârșitul săptămânii trecute un nou record de 125.689 dolari și se tranzacționa lunea aceasta între 123.164 – 124.847 dolari. Ether fluctua între 4.492 și 4.595 dolari.