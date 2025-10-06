spot_img
10.3 C
Târgu Jiu
luni, octombrie 6, 2025
Altele
    AcasăActualitateArhitect gorjean premiat la Bienala Națională de Arhitectură 2025
    ActualitateHeadlines

    Arhitect gorjean premiat la Bienala Națională de Arhitectură 2025

    Alin Petre
    By Alin Petre
    0
    20

    Arhitectul gorjean Iulian Cămui a primit premiul secțiunii de restaurare a monumentelor de arhitectura, la Bienala Națională de Arhitectura 2025.

    Iulian Cămui este un arhitect cu o vastă experiență, restaurator recunoscut de Ministerul Culturii. Acesta este unul dintre autorii restaurării sediului Primăriei Craiova.

    „Amplasată central, într-un context urbanistic valoros, clădirea Primăriei din Craiova este una dintre construcțiile reprezentative ale orașului. Situată pe una dintre laturile grădinii engleze, aceasta formează alături de clădirea Prefecturii Județului Dolj, realizată de Petre Antonescu, și de blocul Casa Albă, realizat de Constantin Iotzu, un ansamblu de arhitectura neo-românească definitoriu pentru identitatea locală.
    Funcțiunea originală a clădirii a fost de bancă, beneficiarul fiind Banca Comerțului. Proiectul a fost realizat de Ion Mincu (1852-1912) în anul 1906 și finalizat de Constantin Iotzu (1884-1962) în anul 1916.


    În momentul preluării comenzii pentru construirea sediului din Craiova, arhitectul Mincu suferea de o boală incurabilă care îl slăbise și îl îmbătrânise. Totuși, pentru realizarea proiectului face o călătorie specială la Berlin unde vizitează multe sedii de bănci. Din cauza bolii, în cadrul proiectului Mincu realizează doar schițe și corectează desenele colaboratorilor Clavel și Sarvassy. In anul 1907, banca stopează proiectul, iar Mincu moare cu convingerea că acest proiect va exista doar pe hârtie. In anul 1916, proiectul este reluat și finalizat de alt colaborator al lui Mincu, arhitectul Constantin Iotzu.
    Conform datelor de arhivă, în clădire a funcționat Banca Comerțului până în anul lichidării ei, anume 1948. Clădirea băncii a fost naționalizată și a fost atribuită folosirii de către partidul comunist. Nu s-au identificat surse care să ateste exact utilizarea clădirii până în momentul în care a devenit sediul primăriei, dar se pare că aici a funcționat și Sediul Asociației Prieteniei Romano-Sovietice. Cea mai importantă funcțiune din perioada acea perioadă a fost cea de Filială a Academiei Române, sub conducerea lui Nicolaescu Plopșor. Din păcate, nu s-a putut stabili exact perioada în care a avut această destinație existând și informații neconfirmate că aici ar fi fost sediul Uniunii Tinerilor Comuniști.
    Clădirea fostei Bănci a Comerțului funcționează ca sediul Primăriei Municipiului Craiova din anul 1964“, se arată pe site-ul Bienalei Națională de Arhitectura 2025.

    Clădirea era degradată

    La momentul demarării proiectului de restaurare, clădirea de valoare arhitecturală excepțională, clasată ca monument de arhitectură de importanță națională (clasa „A”), se afla într-un proces vizibil de degradare. „Degradările fizice și chimice, deși evolutive, nu amenințau integritatea clădirii. Adaptarea clădirii de la destinația de bancă la cea de sediul unei instituții administrative s-a materializat, strict prin adăugirea de elemente de compartimentare și inserții de finisaje precum pardoseala supraînălțată. Din fericire aceste inserții au avut un caracter reversibil. Substanța originală a clădirii a fost afectată în principal de trecerea timpului și evenimentele seismice majore dar și de lipsa intervențiilor de conservare sau de soluțiile inadecvate: fisuri înclinate la goluri, fisuri orizontale la planșeul de peste etaj, degradarea învelitorii, jgheaburilor și burlanelor și a cornișei și tencuielilor exterioare în urma infiltrațiilor de apă, tasări diferențiale minore care au dus la defecțiuni și uzuri avansate ale instalațiilor interioare, degradări și exfolieri ale tencuielilor interioare etc.
    Restaurarea acestei clădiri, asupra căreia și-au pus amprenta atât Ion Mincu cât și Constantin Iotzu a urmărit în mod esențial prelungirea duratei de viață și punerea în valoare a monumentului istoric.
    Dincolo de intervențiile structurale și de eliminare a tuturor cauzelor degradării, un rol important în prelungirea duratei de viață a clădirii l-a avut adaptarea cerințelor funcționale. Soluția de arhitectură se axează pe satisfacerea nevoilor actuale cu limitările impuse de respectul față de valoarea substanței originale a monumentului istoric. S-au luat măsuri minim invazive de creștere a eficienței energetice prin implementarea unui sistem termoizolant de 30 cm în planul șarpantei, prin utilizarea unei sticle cu calități superioare de transfer termic și control solar pentru partea exterioară a luminatorului central și prin modernizarea instalațiilor de încălzire, climatizare, ventilare și iluminat. Organizarea planimetrică a urmărit revenirea la compoziția originală prin eficientizarea utilizării spațiului cu ajutorul unor noi sisteme de stocare a arhivei, prin îndepărtarea compartimentărilor și finisajelor improprii, și prin utilizarea unor sisteme realizate din materiale ușoare acolo unde a fost necesară divizarea spațiilor“, potrivit reprezentanților Bienala Națională de Arhitectura.

    Sala de consiliu local a necesitat o atenție deosebită

    O atenție specială a fost acordată sălii Consiliului Local.


    „Dacă majoritatea spațiilor din proiectul original cum ar fi birourile, sala de conferințe sau depozitele tezaurului au putut fi adaptate la cerințele unui sediu de primărie cu ușurință fără modificări majore, acesta nu a fost și cazul sălii consiliului local.
    Sala de consiliu, necesitând cea mai mare suprafață, și-a găsit locul fix în inima clădirii – în fostul hol central al ghișeelor. Această poziționare onorifică, precum și cerințele funcționale ale acestui tip de spațiu au reprezentat o provocare. În acest context de o complexitate și bogăție ieșite din comun, inserția de elemente noi s-a făcut cu scopul unității cromatice și materiale și cu asumarea diferențelor stilistice. În timp ce cromatica inserțiilor este preluată din cea a registrului inferior al pereților parterului și esența lemnului folosit pentru elementele verticale ale noului mobilierului este aceeași cu cea a fostelor ghișee, modernitatea acestui spațiu este dată de organizarea planimetrică și prezența unor forme și materiale noi, dinafara zonei stilistice a restului clădirii. Sticla electrocromată are rolul de a separa vizual birourile de la parter de spațiul principal în timp ce elementele orizontale de sticlă verde reflectă lumina vitraliului de deasupra întregii săli.
    Punerea în valoare a acestui monument de arhitectură a presupus eforturi de conservare și recondiționare a multitudinii de componente artistice precum și modalități de semnalare a importanței acestei clădirii. De la învelitoare la fațade, de la pereți la tâmplării, de la pardoseli la tavane, de la mobilier la corpuri de iluminat, de la ceasul de deasupra intrării principale la liftul original Stigler, bogăția și complexitatea decorativă a acestui obiect de arhitectură este de necontestat. Colaborarea cu specialiști în restaurarea elementelor de piatră, tencuială, metal, vitralii, pictură, stucatură și lemn a fost esențială. Recunoașterea și marcarea importanței clădirii fostei Bănci Comerciale s-a realizat prin soluția de iluminat a fațadelor și prin amplasarea unei plăci memoriale Ion Mincu pe un suport individual în apropierea intrării principale.
    Imaginea actuală a clădirii care găzduiește Primăria Municipiului Craiova este fidelă proiectului Băncii Comerciale ce poartă amprenta a doi arhitecți reprezentativi stilului neo-românesc și demonstrează valoarea spațiului construit craiovean în peisajul arhitectural național“, conform aceleiași surse.

    Articolul precedent
    Euro stagnează aproape de 5,09 lei
    Articolul următor
    Circulația pe un pod din Bumbești Jiu, oprită din cauza degradării. Firmele care exploatează cariera Pleșa, obligate să-l repare
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    error: Content is protected !!