Gara Motru Est, pentru încă cinci ani

Gara Motru Est este este inchiriată pentru inca cinci ani de catee Primăria Timișoara. Asta după ce autoritatea a prelungit pentru încă cinci ani contractul de închiriere cu gara din Gorj.

Decizia municipalității permite companiei Colterm să continue aprovizionarea directă cu cărbune de la producători. Măsura elimină intermediarii și comisioanele suplimentare, reducând astfel costurile de aprovizionare pentru sistemul centralizat de termoficare al orașului. În ultimii trei ani, prin acest acord au fost livrate peste 250.000 de tone de cărbune. Noul contract va garanta, până în 2030, livrarea a până la 1 milion de tone de combustibil, cantitate suficientă pentru acoperirea integrală a necesarului Timișoarei.

Pentru sezonul rece 2025–2026, Colterm dispune deja de 30.000 de tone de cărbune și peste 50.000 MWh de gaz, iar contractele existente asigură livrarea etapizată a resurselor necesare.