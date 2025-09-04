spot_img
    Politic

    Proiectul de lege care elimină plata CASS pentru mame, persoanele cu handicap, veterani de război, deținuți politici și văduve!

    Social democrații anunță că au finalizat o inițiativă care corectează o parte din „greșelile” parchetului I al revoluției fiscale. Este vorba despre plata CASS pentru categoriile vulnerabile.
    „Am finalizat, alături de colegii mei din PSD, proiectul de lege care elimină plata CASS pentru mame, persoanele cu handicap, veterani de război, deținuți politici și văduve. Inițiativa va fi depusă azi și va elimina o mare nedreptate, făcută acestor categorii, prin primul pachet de măsuri, pe care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament. Nu putem împovăra categoriile sociale care sunt cel mai greu încercate și care resimt orice reducere de venit sau majorare de taxe. 500.000 de români sunt în această situație.
    PSD a avut constant, în ultimii ani, programe de susținere și de sprijin pentru categoriile de populație cu venituri mici și pentru persoanele vulnerabile‼️”, transmite deputatul PSD, Claudiu Manta.

