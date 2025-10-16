spot_img
14.9 C
Târgu Jiu
joi, octombrie 16, 2025
Altele
    AcasăEconomicIMM ROMÂNIA PROPUNE ÎNGHEȚAREA SALARIULUI MINIM BRUT PE ȚARĂ PENTRU ANUL 2026
    Economic

    IMM ROMÂNIA PROPUNE ÎNGHEȚAREA SALARIULUI MINIM BRUT PE ȚARĂ PENTRU ANUL 2026

    Ana Bîrcă
    By Ana Bîrcă
    0
    12
    IMM ROMÂNIA PROPUNE ÎNGHEȚAREA SALARIULUI MINIM BRUT PE ȚARĂ PENTRU ANUL 2026

    Raportat la condițiile economice și criza bugetară care afectează mediul de afaceri, întreprinderile au nevoie în acest moment de măsuri suport și nu de creșterea costurilor. IMM România, confederaţie patronală reprezentativă la nivel naţional, solicită menținerea salariului minim brut pe economie la nivelul actual de 4050 de lei pentru anul 2026, având în vedere următoarele aspecte:

    1. Creșterea costurilor cu forța de muncă într-o perioadă în care avem o mărire generalizată a taxelor și impozitelor pentru mediul de afaceri conduce în mod inevitabil la scăderea competitivității societăților românești. Mărirea numărului de insolvențe și scăderea consumului arată reculul economiei românești, fapt care crează o presiune suplimentară asupra IMM-urilor
    2. În ultimii 3 ani salariul minim brut a crescut în mod constant peste rata inflației, astfel cum rezultă din datele INS, puterea de cumpărare a salariaților crescând în termeni reali. O nouă creștere a salariului minim brut pe țară, în contextul economic actual, caracterizată de instabilitate economică și fiscală, conduce la disponibilizări de personal, distorsionarea pieței prin concurența neloială făcută de munca nefiscalizată și reducerea investițiilor.
    3. O modalitate de creştere a veniturilor salariale, fără o mărire nesustenabilă a costurilor pentru angajatori, este scăderea fiscalității pe forța de muncă, astfel având loc o creștere a veniturilor pentru salariați.

     Creşterea salariului minim brut pe țară, de către Guvern, coroborat cu creșterea fiscalității și fără a se propune un pachet de măsuri de suport economic pentru IMM-uri, va conduce la transferul tuturor costurilor suplimentare pentru antreprenori, fapt care va determina creșterea prețului produselor și serviciilor întreprinderilor româneşti care va avea ca rezultat pierderea competitivităţii.

    Marți, 21.10.2025, vă așteptăm la conferința de presă, de la ora 10.00, la sediul IMM România din Piața Walter Mărăcineanu nr. 1-3, sector 1, intr.1, București, pentru prezentarea rezultatului sondajului privind percepția angajatorilor asupra salariului minim în 2026.

    Articolul precedent
    Turist amendat! A ajuns cu mașina lângă Poarta Sărutului
    Articolul următor
    Distribuţie Oltenia anunţă programul de întrerupere a furnizării energiei electrice din data de 23.10.2025
    Ana Bîrcă
    Ana Bîrcăhttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    crenach pe Variantele de funcționare pentru Complexul Energetic Oltenia după 2026
    GEO pe Diana Șoșoacă l-a detronat pe Ilie Petrescu din funcția de președinte al SOS Gorj
    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    error: Content is protected !!