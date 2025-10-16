Turist amendat! A ajuns cu mașina lângă Poarta Sărutului

Un bărbat din Brăila a dost amendat de Poliție Locală Târgu Jiu după ce a intrat2cu mașină în zona de patrimoniu a Parcului Central, lângă Poarta Sărutului.

„În data de 16.10.2025, în jurul orei 11:30, un conducător auto în vârstă de 68 de ani, din județul Brăila, care se afla în vizită la Târgu Jiu, a pătruns neautorizat în Grădina Publică. Conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 500 lei, conform H.C.L nr. 337 din 2023, pentru nerespectarea normelor de acces în zonele destinate pietonilor.

Poliția Locală Târgu Jiu continuă să monitorizeze constant zonele verzi și parcurile municipiului, aplicând sancțiuni ferme oricăror încălcări ale legislației în vigoare, pentru protejarea patrimoniului cultural, dar și pentru a asigura confortul și siguranța pietonilor”, a transmis Poliția Locală Târgu Jiu.

