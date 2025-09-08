spot_img
21.4 C
Târgu Jiu
luni, septembrie 8, 2025
Altele
    AcasăEconomicUM Sadu organizează o licitație de 10 milioane de euro pentru achiziția...
    Economic

    UM Sadu organizează o licitație de 10 milioane de euro pentru achiziția de echipamente noi

    Mihai Popescu
    By Mihai Popescu
    0
    7

    Uzina Mecanică (UM) Sadu, din Bumbești-Jiu, a anunțat organizarea unei licitații pentru achiziția unor echipamente moderne de producție. Investiția se va realiza dintr-un buget de peste 10 milioane de euro, fonduri disponibile de mai mult timp, după cum a precizat primarul orașului, Constantin Bobaru.
    Potrivit acestuia, conducerea uzinei urmărește de mai mulți ani înnoirea liniilor de producție, însă planurile au fost întârziate de contextul geopolitic și de efectele generate de războiul din Ucraina asupra piețelor de profil. Autoritățile locale și conducerea fabricii speră ca la actuala licitație să participe furnizori din țară sau din străinătate, deși echipamentele specializate pentru producția de muniție sunt realizate exclusiv în afara României.
    În ultimul deceniu, UM Sadu s-a confruntat cu dificultăți economice considerabile. Numărul de angajați a scăzut la aproximativ 500, iar salariile medii se situează între 700 și 800 de euro. În plus, aprovizionarea cu materii prime reprezintă o provocare constantă. Pulberile, aduse anterior din Serbia, sunt furnizate în prezent doar cu plata în avans, ceea ce complică procesul de producție. De asemenea, există probleme și în privința achiziției tablei speciale necesare fabricării muniției.
    În prezent, uzina își desfășoară activitatea la limită, menținându-și producția în condiții dificile. Autoritățile și reprezentanții industriei de apărare își exprimă speranța că în România va fi deschisă în viitor o fabrică de pulberi, ceea ce ar putea contribui la stabilizarea și dezvoltarea sectorului.

    Articolul precedent
    Cătălin Măruță, weekend emoționant acasă, la Târgu Jiu: „Bucuria de a mă întoarce în locurile copilăriei e greu de pus în cuvinte”
    Articolul următor
    O primărie din Gorj are un excedent bugetar de 6 milioane de euro
    Mihai Popescu
    Mihai Popescu
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    error: Content is protected !!