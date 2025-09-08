UM Sadu organizează o licitație de 10 milioane de euro pentru achiziția de echipamente noi

Uzina Mecanică (UM) Sadu, din Bumbești-Jiu, a anunțat organizarea unei licitații pentru achiziția unor echipamente moderne de producție. Investiția se va realiza dintr-un buget de peste 10 milioane de euro, fonduri disponibile de mai mult timp, după cum a precizat primarul orașului, Constantin Bobaru.

Potrivit acestuia, conducerea uzinei urmărește de mai mulți ani înnoirea liniilor de producție, însă planurile au fost întârziate de contextul geopolitic și de efectele generate de războiul din Ucraina asupra piețelor de profil. Autoritățile locale și conducerea fabricii speră ca la actuala licitație să participe furnizori din țară sau din străinătate, deși echipamentele specializate pentru producția de muniție sunt realizate exclusiv în afara României.

În ultimul deceniu, UM Sadu s-a confruntat cu dificultăți economice considerabile. Numărul de angajați a scăzut la aproximativ 500, iar salariile medii se situează între 700 și 800 de euro. În plus, aprovizionarea cu materii prime reprezintă o provocare constantă. Pulberile, aduse anterior din Serbia, sunt furnizate în prezent doar cu plata în avans, ceea ce complică procesul de producție. De asemenea, există probleme și în privința achiziției tablei speciale necesare fabricării muniției.

În prezent, uzina își desfășoară activitatea la limită, menținându-și producția în condiții dificile. Autoritățile și reprezentanții industriei de apărare își exprimă speranța că în România va fi deschisă în viitor o fabrică de pulberi, ceea ce ar putea contribui la stabilizarea și dezvoltarea sectorului.

