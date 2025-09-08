Cătălin Măruță, weekend emoționant acasă, la Târgu Jiu: „Bucuria de a mă întoarce în locurile copilăriei e greu de pus în cuvinte”

Cunoscutul prezentator TV, Cătălin Măruță, originar din Târgu Jiu, a petrecut sfârșitul de săptămână în orașul natal, alături de familie. Măruță a împărtășit experiența cu urmăritorii săi printr-o postare plină de emoție, subliniind legătura puternică pe care o are cu locurile copilăriei.

„Un weekend acasă, la Târgu Jiu… Bucuria de a mă întoarce în locurile copilăriei împreună cu copiii mei e greu de pus în cuvinte”, a scris vedeta.

Pe durata vizitei, prezentatorul s-a plimbat prin oraș, a trecut pe la Poarta Sărutului, a luat masa alături de cei dragi și a retrăit amintiri din anii copilăriei. Andra, soția sa, a reușit să ajungă la Târgu Jiu doar pentru o zi, însă chiar și așa, atmosfera de familie a fost completă.

Deși scurt – de vineri până duminică – Măruță a descris vizita drept „un colț de suflet” și un prilej de reconectare cu rădăcinile sale gorjenești.