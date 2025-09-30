UM Sadu se pregătește să se extindă cu mai multe ateliere

Uzina Mecanică Sadu, din Bumbești-Jiu, are în vedere extinderea activității prin amenajarea unor ateliere noi în incinta Sadu II. Zona dispune de peste 54 de hectare de teren și hale dezafectate, ceea ce ar putea permite dezvoltarea unor spații suplimentare de producție. Informația a fost confirmată de Eftemie Popescu, directorul Parcului Industrial Gorj, care a menționat, de asemenea, intenția de a extinde parcul industrial.

În paralel, conducerea uzinei a anunțat organizarea unei licitații pentru achiziția unor echipamente moderne de producție. Investiția este estimată la peste 10 milioane de euro, fonduri disponibile de mai mult timp, conform declarațiilor primarului din Bumbești-Jiu, Constantin Bobaru. Acesta a precizat că procesul de modernizare a liniilor de producție este un obiectiv urmărit de mai mulți ani, însă a fost întârziat de contextul geopolitic și de efectele războiului din Ucraina asupra piețelor de profil.

Conducerea fabricii și autoritățile locale speră ca la licitație să participe furnizori din țară sau din străinătate, în condițiile în care echipamentele specializate pentru producția de muniție sunt fabricate exclusiv în afara României.

Uzina Mecanică Sadu se confruntă, însă, cu dificultăți economice considerabile. În ultimul deceniu, numărul angajaților s-a redus la aproximativ 500, iar salariile medii sunt cuprinse între 700 și 800 de euro. Problemele sunt accentuate și de aprovizionarea cu materii prime. Dacă în trecut pulberile erau aduse din Serbia, în prezent acestea sunt furnizate doar cu plata în avans, ceea ce îngreunează procesul de producție. De asemenea, achiziția tablei speciale necesare fabricării muniției rămâne o provocare.

În prezent, uzina își desfășoară activitatea la limită, menținând producția în condiții dificile. Reprezentanții industriei de apărare și autoritățile locale își exprimă speranța că în România va fi deschisă, în viitor, o fabrică de pulberi, ceea ce ar putea contribui la stabilizarea și dezvoltarea sectorului.

