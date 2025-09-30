Investiție blocată la Medserv Min Târgu Jiu

O investiție de amploare planificată la societatea Medserv Min Târgu Jiu se află în prezent în impas, în ciuda importanței sale pentru dezvoltarea infrastructurii medicale locale. Proiectul are o valoare estimată la aproximativ 250.000 de lei și presupune o serie de lucrări menite să modernizeze subsolul clădirii în care își desfășoară activitatea compania. Conform documentației inițiale, obiectivele principale includ amenajarea unor cabinete medicale de recuperare, crearea unor spații destinate echipamentelor specifice și posibilitatea extinderii gamei de servicii prin deschiderea unor noi compartimente.

Conducerea Medserv Min a subliniat că demararea lucrărilor este condiționată de aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli la nivel guvernamental. Lipsa unui astfel de cadru financiar creează o situație de blocaj, ceea ce împiedică în prezent inițierea procedurilor administrative necesare. Având în vedere termenele aferente derulării licitațiilor și selecției unui constructor, este puțin probabil ca investiția să mai poată fi începută în cursul acestui an. Estimările arată că lucrările ar putea fi lansate cel mai devreme în anul viitor, dacă vor fi întrunite condițiile bugetare.

Proiectul vizează nu doar reabilitarea spațiilor existente, ci și diversificarea activităților medicale. În subsolul modernizat se intenționează amenajarea unor cabinete dedicate recuperării medicale, un domeniu cu cerere crescută în zonă. Totodată, conducerea are în vedere, ca perspectivă pe termen mediu, înființarea unui laborator de analize medicale care să deservească atât pacienții interni, cât și publicul larg. O altă opțiune luată în calcul este achiziția unor echipamente de diagnostic avansat, precum un Computer Tomograf sau un aparat RMN, investiții care ar permite diversificarea serviciilor și ar reduce dependența pacienților de centrele medicale din alte localități.

Medserv Min funcționează ca prestator de servicii medicale, fiind o societate aflată în portofoliul Complexului Energetic Oltenia. Compania oferă servicii dedicate atât angajaților complexului, cât și altor beneficiari, iar modernizarea planificată ar putea contribui la creșterea capacității sale de a răspunde cerințelor tot mai diversificate din domeniul medical. În prezent, societatea are aproximativ 100 de salariați, specializați în diverse ramuri ale asistenței medicale și administrative.

Importanța proiectului derivă din necesitatea adaptării infrastructurii la standardele actuale din domeniul sănătății. În lipsa investițiilor, spațiile existente riscă să devină necorespunzătoare pentru dezvoltarea de noi servicii, ceea ce ar limita capacitatea Medserv Min de a se adapta la cerințele pieței și la nevoile pacienților.

