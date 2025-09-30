O școală din Gorj face angajări

Școala Gimnazială numărul 1 Bumbești-Jiu anunță organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor, personal contractual, în cadrul instituției.

Condiții de participare:

Condițiile generale prevăzute de art. 3 din H.G. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Minim studii medii.

Calendarul concursului:

Selecția dosarelor: până pe 20 octombrie 2025;

Proba practică: 22 octombrie 2025, ora 9:00;

Interviu: 29 octombrie 2025, ora 9:00.

Concursul se va desfășura la Școala Gimnazială numărul 1 Bumbești-Jiu, str. Ghr. Alex. Ghica nr. 2, jud. Gorj.

Dosarele de înscriere se pot depune până pe 17 octombrie 2025, ora 14:00, la sediul școlii, serviciul secretariat. Condițiile de participare și bibliografia sunt disponibile la sediul instituției și pe site-ul școlii: www.scoalabumbestijiu.ro

Pentru informații suplimentare, candidații se pot adresa la telefon 0353 568 919, email [email protected] sau la sediul școlii, persoană de contact: Boghian Marcel Liviu, director.

