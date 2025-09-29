A început noul an universitar, mesajul rectorului UCB

„Noul an universitar 2025 – 2026 a început. Le urăm bun venit studenților din anul I care astăzi încep o nouă etapă importantă a vieții”, a transmis, astăzi, Luminița Popescu, rectorul Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu. „De asemenea, mulțumim tuturor persoanelor prezente la festivitate: cadre didactice, studenți, reprezentanți ai autorităților locale și județene, parteneri instituționali, membri ai comunității academice, precum și toți cei care susțin valorile învățământului superior românesc. Mult succes tuturor în noul an universitar”, a completat rectorul UCB.

