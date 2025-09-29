Sportivii de la Palatul Copiilor Târgu Jiu, rezultate excelente la „Cupa Sănătate Prin Mișcare”

În perioada 26–28 septembrie, tinerii sportivi de la Palatul Copiilor Târgu Jiu au reprezentat cu succes orașul la concursul de orientare sportivă „Cupa Sănătate Prin Mișcare”, desfășurat la Deva.

Competiția s-a desfășurat pe terenuri variate și dificile, care au pus la încercare atât condiția fizică a participanților, cât și spiritul de orientare, capacitatea de analiză rapidă și luarea deciziilor sub presiune.

Rezultatele obținute de sportivii gorjeni au fost remarcabile:

Grou Alexandra – locul I la F14

Adamescu Dumitru – locul I la M14

Bobic Rareș – locul II la M14

Toma Bogdan – locul II la M16

Răducan David – locul IV la M16

Borcan Ada – locul IV la F16

Chivulescu Ioan – locul V la M16

Atmosfera de echipă, spiritul de fair-play și determinarea i-au ajutat pe tinerii sportivi să trăiască o experiență memorabilă.

„Ne întoarcem acasă cu rezultate frumoase, amintiri valoroase și o motivație în plus pentru antrenamentele viitoare”, au transmis reprezentanții Palatului Copiilor Târgu Jiu.