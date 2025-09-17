spot_img
    Educatie

    Câteva primării au anunțat că ar putea da afară soferii de pe microbuzele de transport elevi, dacă se aplică măsurile de austeritate

    Câteva unități de învățământ din mediul rural au transmis solicitări pentru a putea angaja șoferi, în contextul în care primăriile au anunțat că ar putea renunța la posturile de conducători auto care deservesc microbuzele școlare. Măsura este luată în calcul în cazul în care Guvernul va aproba reducerile de personal propuse la nivel local și șoferii ar urma să fie concediați.
    Situații de acest tip au fost semnalate în comune precum Scoarța sau Bengești-Ciocadia, unde microbuzele școlare asigură transportul zilnic al elevilor din satele aparținătoare către școlile de centru. Primarii au precizat că, în scenariul în care șoferii ar fi disponibilizați, serviciul de transport școlar nu ar mai putea fi asigurat. În consecință, elevii care depind de aceste mijloace de transport ar rămâne fără posibilitatea de a ajunge la cursuri în condiții de siguranță.
    Unitățile de învățământ au solicitat clarificări oficiale pentru a afla dacă legislația le-ar permite să încadreze șoferi pe posturi proprii. În prezent, normativul care reglementează structura de personal din școli nu prevede funcții de conducător auto, ceea ce generează un vid legislativ. Dacă modificările de personal vor fi aprobate și șoferii vor fi incluși pe listele de disponibilizări, există riscul apariției unui blocaj administrativ.
    Autoritățile locale și conducerile școlilor atrag atenția că o asemenea situație ar putea afecta direct accesul elevilor la educație, mai ales în zonele rurale, unde distanțele până la unitățile de învățământ sunt considerabile, iar alternativele de transport sunt limitate sau inexistente. În lipsa unei soluții rapide, transportul elevilor riscă să devină o problemă majoră pentru comunitățile vizate. Angajările s-ar putea realiza doar dacă va fi modificată legislația.

