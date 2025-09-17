spot_img
    Educatie

    Inspectorii școlari vor putea desfășura inspecții și în format online

    ISJ Gorj, resurse umane

    Noua conducere a Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Gorj a adoptat o măsură care are în vedere eficientizarea activității cadrelor cu funcții de control și îndrumare din învățământ prin inspecții online. Conform unei proceduri recent aprobate, inspectorii școlari vor putea realiza inspecții și în mediul online, atunci când nu există posibilitatea de a se deplasa fizic în unitățile de învățământ.
    Decizia vine pe fondul solicitărilor tot mai mari la care sunt supuși inspectorii școlari. Pe lângă responsabilitățile de monitorizare și evaluare a activității didactice, aceștia sunt obligați să susțină și un număr de 10 ore de predare pe săptămână, ceea ce le îngreunează programul. Deplasările frecvente pentru inspecțiile la clasă presupun un consum suplimentar de timp și resurse, iar varianta online este privită ca o soluție de echilibrare a sarcinilor.
    Conducerea IȘJ Gorj, reprezentată de inspectorul școlar general Marius Staicu, subliniază că măsura nu înlocuiește în totalitate activitatea din teren, ci completează instrumentele deja existente pentru evaluarea calității actului educațional. În situațiile în care prezența fizică a inspectorului nu poate fi realizată, inspecția va putea avea loc în format digital, utilizând platforme și mijloace electronice.
    Se așteaptă ca această decizie să contribuie la o mai bună gestionare a programului inspectorilor și la o creștere a eficienței activităților de îndrumare și control. Totodată, implementarea inspecțiilor online va necesita o adaptare atât din partea inspectorilor, cât și din partea cadrelor didactice, pentru a asigura respectarea standardelor și a criteriilor de evaluare stabilite la nivel național.
    Prin această inițiativă, IȘJ Gorj își propune să modernizeze modul de desfășurare a inspecțiilor, punând accent pe flexibilitate, dar și pe menținerea rigurozității procesului de evaluare.

