Conferință Națională la Universitatea „Constantin Brâncuși”

Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu organizează Conferința Națională „Provocări și oportunități ale transformărilor digitale asupra sectorului public și privat din România și Uniunea Europeană”.

Evenimentul va avea loc miercuri, 15 octombrie, la sediul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu – Complex Debarcader. În cadrul Conferinței se va acorda titlul de Doctor Honoris Causa lui Ion Popa, profesor universitar la Academia de Studii Economice București

„Evenimentul reunește specialiști din mediul academic, sectorul public și privat, experți în tehnologie, securitate cibernetică și finanțe, având ca obiectiv analizarea și dezbaterea impactului transformărilor digitale asupra economiei și administrației publice. Conferința se va desfășura în format hibrid — la sediul UCB Târgu Jiu și online, pe platforma Zoom — și se bucură de o participare numeroasă la nivel național.

Conferința va debuta cu Ceremonia de acordare a titlului onorific de Doctor Honoris Causa al Universității „Constantin Brâncuși” domnului Ion Popa, profesor universitar la Academia de Studii Economice București, personalitate marcantă a mediului academic românesc.

Profesorul Ion Popa este conducător de doctorat și autor a numeroase lucrări științifice în domeniul managementului și al științelor economice. A contribuit semnificativ la dezvoltarea cercetării economice în România și la formarea unor generații de specialiști, atât în administrația publică, cât și în mediul privat. Acordarea titlului Doctor Honoris Causa reprezintă o recunoaștere a meritelor sale academice excepționale.

În sesiunea plenară, publicul îl va avea alături și pe domnul Ovidiu Nicolescu, profesor emerit al Academiei de Studii Economice București, reputat specialist în domeniul managementului, autor și coautor al unor lucrări de referință în literatura economică românească și internațională.

Ovidiu Nicolescu este una dintre cele mai influente personalități ale mediului universitar și de afaceri din România, având o contribuție esențială la dezvoltarea conceptului de management performant și modern. Alături de Ion Popa, va susține prezentarea cu titlul „Starea de sănătate a managementului din România în 2024”, o analiză complexă asupra capacității de adaptare a organizațiilor românești la noile realități economice și digitale. Această intervenție va aduce în prim-plan perspective strategice, cu accent pe provocările și oportunitățile generate de transformările digitale accelerate“, au transmis reprezentanții UCB.