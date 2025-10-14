spot_img
14.9 C
Târgu Jiu
marți, octombrie 14, 2025
Altele
    AcasăEducatieConferință Națională la Universitatea „Constantin Brâncuși”
    Educatie

    Conferință Națională la Universitatea „Constantin Brâncuși”

    Alin Petre
    By Alin Petre
    0
    9
    universitatea constantin brâncuși

    Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu organizează Conferința Națională „Provocări și oportunități ale transformărilor digitale asupra sectorului public și privat din România și Uniunea Europeană”. 

    Evenimentul va avea loc miercuri, 15 octombrie, la sediul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu – Complex Debarcader. În cadrul Conferinței se va acorda titlul de Doctor Honoris Causa lui Ion Popa, profesor universitar la Academia de Studii Economice București

    „Evenimentul reunește specialiști din mediul academic, sectorul public și privat, experți în tehnologie, securitate cibernetică și finanțe, având ca obiectiv analizarea și dezbaterea impactului transformărilor digitale asupra economiei și administrației publice. Conferința se va desfășura în format hibrid — la sediul UCB Târgu Jiu și online, pe platforma Zoom — și se bucură de o participare numeroasă la nivel național.

    Conferința va debuta cu Ceremonia de acordare a titlului onorific de Doctor Honoris Causa al Universității „Constantin Brâncuși” domnului Ion Popa, profesor universitar la Academia de Studii Economice București, personalitate marcantă a mediului academic românesc.

    Profesorul Ion Popa este conducător de doctorat și autor a numeroase lucrări științifice în domeniul managementului și al științelor economice. A contribuit semnificativ la dezvoltarea cercetării economice în România și la formarea unor generații de specialiști, atât în administrația publică, cât și în mediul privat. Acordarea titlului Doctor Honoris Causa reprezintă o recunoaștere a meritelor sale academice excepționale.

    În sesiunea plenară, publicul îl va avea alături și pe domnul Ovidiu Nicolescu, profesor emerit al Academiei de Studii Economice București, reputat specialist în domeniul managementului, autor și coautor al unor lucrări de referință în literatura economică românească și internațională.

    Ovidiu Nicolescu este una dintre cele mai influente personalități ale mediului universitar și de afaceri din România, având o contribuție esențială la dezvoltarea conceptului de management performant și modern. Alături de Ion Popa, va susține prezentarea cu titlul „Starea de sănătate a managementului din România în 2024”, o analiză complexă asupra capacității de adaptare a organizațiilor românești la noile realități economice și digitale. Această intervenție va aduce în prim-plan perspective strategice, cu accent pe provocările și oportunitățile generate de transformările digitale accelerate“, au transmis reprezentanții UCB.

     

     

    Articolul precedent
    Veșmântul Sfintei Cuvioase Parascheva ajunge la o biserică din Târgu Jiu
    Articolul următor
    Medicul cu brevet de invenție de la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu care se ocupă de sănătatea copiilor
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    crenach pe Variantele de funcționare pentru Complexul Energetic Oltenia după 2026
    GEO pe Diana Șoșoacă l-a detronat pe Ilie Petrescu din funcția de președinte al SOS Gorj
    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    error: Content is protected !!