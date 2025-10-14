Medicul cu brevet de invenție de la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu care se ocupă de sănătatea copiilor

Medicul Dumitru Ionuț-Adrian, cu specializarea chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică, din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, deține un brevet de invenție pentru un un dispozitiv medical.
„Chirurgia pediatrică joacă un rol esențial, ajutând la depistarea și tratarea problemelor chirurgicale ale copiilor la timp, iar tratamentul prompt și corect face diferența în evoluția favorabilă a stării de sănătate.
Domnul doctor Dumitru Adrian este deținătorul unui brevet de invenție, căci a dezvoltat și implementat un dispozitiv medical „Orteză reglabilă pentru tratamentul preoperator al sindactiliei”, brevet obținut în primăvara anului 2020“, au transmis reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu.
Dumitru Ionuț-Adrian are competențe în chirurgia pediatrică laparoscopică și în ecografie generală. Acesta a absolvit Facultatea de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara, participând de-a lungul anilor la numeroase congrese, conferințe și cursuri de specialitate.
„Cariera medicală a început-o la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara, acolo unde, ani de zile, a oferit micuților săi pacienți cea mai bună îngrijire. A activat, de asemenea, și în mediul privat, fiind un medic empatic, cu experiență și mereu atent cu pacienții săi.
De-a lungul anilor, a ajutat sute de copii să-și recapete sănătatea“, au mai informat reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu.
Consultații gratuite
Medicul își desfășoară activitate în fiecare zi de luni la Cabinetul de Chirurgie și Ortopedie Pediatrică din Ambulatoriul Integrat al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, în intervalul orar 07:00-14:00. În restul zilelor săptămânii desfășoară activitate în secția Chirurgie II, Compartimentul Chirurgie și Ortopedie Pediatrică.
„Vă puteți programa copilul la o consultație la domnul dr. Dumitru, un medic foarte apreciat, sunând la nr de telefon 0741.151.346 sau vă puteți programa online“, potrivit reprezentanților Spitalului.