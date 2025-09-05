„Directorii școlilor din Gorj, reuniți la Târgu Jiu. Ce măsuri s-au stabilit pentru anul școlar 2025-2026”

Directorii și directorii adjuncți ai unităților de învățământ din județul Gorj s-au întâlnit vineri la Colegiul Național „Spiru Haret” din Târgu Jiu, într-o ședință de lucru coordonată de inspectorul școlar general, prof. Marian Staicu.

Întâlnirea a fost organizată de Inspectoratul Școlar Județean Gorj și a avut ca invitați reprezentanți ai IPJ Gorj, IJJ Gorj și ai STS, care au prezentat conceptul-cheie „Siguranța școlară”. Instituțiile au subliniat importanța colaborării pentru prevenirea situațiilor de risc și gestionarea promptă a incidentelor din mediul școlar.

Pe lângă măsurile de siguranță pentru elevi și cadrele didactice, au fost discutate și aspecte organizatorice legate de începerea anului școlar 2025-2026, inclusiv implementarea Legii 141/2025 și a altor acte normative. În contextul nemulțumirilor exprimate de cadrele didactice privind măsurile financiar-bugetare recente, s-a stabilit modul de desfășurare a activităților din prima zi de școală, astfel încât să fie respectat dreptul elevilor la educație.

De asemenea, s-a analizat stadiul pregătirii unităților școlare și s-au planificat activitățile educative și extracurriculare pentru prima parte a anului școlar.