Divizare și fuziune prin absorbție în învățământul din Motru! Vizate o școală și o grădiniță, salvate toate locurile de muncă

Primăria Municipiului Motru a tranșat situația învățământului din localitate! Propunerile făcute de administrația locală, în dialog cu școlile din Motru, au trecut astăzi prin Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj. Au fost salvate insă locurile de muncă atât al cadrelor didactice cât și a personalului auxiliar al unităților din municipiu. În urma discuțiilor purtate de autoritatea municipals cu conducerea Inspectoratului Școlar Județean Gorj și cu toate școlile de pe raza municipiului s-a încheiat un proces verbal. Scopul primăriei a fost de a se ajunge la un consens dar, mai important, de a se pastra toate locurile de muncă si pentru a se menține un ritm ridicat al educației în oraș. Asta, avâdu-se în vedere că școlile din Motru, an de an, au avut rezultate remarcabile la olimpiade, concursuri naționale, internaționale, la admitere și bacalaureat.

În acest sens, primarul Morega a consultat directorii tuturor instituțiilor de învățământ de pe raza municipiului, cărora le-a solicitat să vină cu o propunere certă, reală și fără patimă, cu privire la noua reorganizare dorită de Ministerul Educației, găsindu-se soluția optimă pentru a fi salvate, posturile cadrelor didactice și al personalului auxiliar.

În acest sens, varianta finala care a fost agreată de toți, semnându-se în acest sens și un proces verbal este următoarea: Liceul Tehnologic Motru rămâne cu personalitate juridică că și Școala Gimnazială Nr 1 care are peste 900 de elevi.

Singurele modificări apar in structura Grădiniței cu Program Prelungit care preia Grădinița Nr 7 de la Școala Gimnazială Nr 2, cu peste 200 de copii. Instituția își păstrează pers juridică. De asemenea, Colegiul Național George Coșbuc, fuzionează prin absorbție cu Școala Gimnazială nr.2 care are puțin peste 200 elevi, acesta fuziune realizandu-se tocmai datorită legislației în vigoare dar și faptului că baza materială(săli de sport, săli de clasă) este comună.

În acest sens, tocmai datorită faptului că pentru prima dată în istoria educației motrene, toate școlile au agreat aceasta idee, încheind în acest sens și un proces verbal transmis IȘJ Gorj, a fost semnată o minută între conducerea primăriei Motru și ISJ Gorj privind această reorganizare.

În următoarea perioadă, o dată cu transmiterea ordinului de ministru, modificarea fiind trecută prin CA-ul IȘJ Gorj astăzi, Consiliul Local Motru va face o formalitate simpla pentru emiterea unui HCL cu privirea la rețeaua școlară și după caz a noi rețele școlare pentru noul an scolar care va începe luna viitoare.