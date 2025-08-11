spot_img
32.8 C
Târgu Jiu
luni, august 11, 2025
Altele
    AcasăSportVictorie la scor de neprezentare obținută de CSM Târgu Jiu
    Sport

    Victorie la scor de neprezentare obținută de CSM Târgu Jiu

    Alin Petre
    By Alin Petre
    0
    128

    CSM Târgu Jiu s-a impus luni, 11 august, scor 3-0, într-un meci amical disputat pe teren propriu, contra formației Vulturii Fărcășești. Pentru CSM Târgu Jiu au marcat Adelin Pîrcălabu(min.8), Bebeto Lupuleț(min.53) și Florin Șantia(min.85). 

    Seria partidelor amicale a continuat și astăzi pentru CSM Târgu Jiu. La scurt timp după egalul cu SCM Râmnicu Vâlcea, echipă care sezonul trecut s-a bătut la promovare în Liga a 2-a, fotbaliștii lui Mario Găman și-au măsurat azi forțele cu o altă echipă de Liga a 3-a, Vulturii Fărcășești. Peste 150 de spectatori au fost prezenți la meciul care a deschis săptămâna de pregătire pentru băieții lui Mario Găman.

    CSM Târgu Jiu a început meciul de astăzi cu următorul ”11”: Cristian Șocu – Alexandru Lăpădat, Flavius Dumbrăvean, Lucian Marina, Sebastian Popescu – Bogdan Brășfăleanu, Nicholas Geană, Albert Filip, Denis Bucur, Adelin Pîrcălabu – Bebeto Lupuleț. Au mai intrat: Alexandru Oprița, Fabian Bărănescu, Mario Lupulescu, Florin Șantia, Daniel Dumitrescu, Teodor Chirițoiu, Ayan Dodescu, Daniel Ciortan, Adrian Cărămidaru, Tudor Pătrășcoiu.

    „Nu scorul a fost important, ci relațiile de joc să fie din ce în ce mai omogene“

    Mario Găman, antrenor principal CSM Târgu Jiu, a spus că scorul nu a fost important, ci relațiile de joc: „A fost un joc bun, dacă este să ținem cont de faptul că am jucat sâmbătă. Continuăm lucrurile bune pe care le-am făcut în meciul cu Vâlcea. Suntem pe o pantă ascendentă și acesta este un lucru îmbucurător. Băieții au înțeles că fără multă determinare, fără multă muncă, nu se pot realiza lucruri mărețe, dar, per total, din toate punctele de vedere, suntem mulțumiți de ceea ce am văzut astăzi. Am luat 15 copii în pregătire cu echipa mare și sunt mulțumit de ei, pentru că au făcut față cu brio la pregătirea fizică și acesta e un lucru important pentru noi, pentru că vedem că avem copii cu potențial. S-a văzut și astăzi, sunt copii care ușor-ușor merită să fie în lotul acestei echipe și, cred eu, cu siguranță, în viitor, vor arăta și mai mult, pentru că au potențialul să crească. A fost foarte cald azi, de aceea am făcut și patru pauze de apă. Nu scorul a fost important, ci relațiile de joc să fie din ce în ce mai omogene. Sperăm ca lucrurile să fie așa cum ne dorim noi.”

    Articolul precedent
    Divizare și fuziune prin absorbție în învățământul din Motru! Vizate o școală și o grădiniță, salvate toate locurile de muncă
    Articolul următor
    Se opresc lucrările de asfaltare la Aninoasa!
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    popica pe Caz cutremurător: A murit după ce a născut
    obs pe Drumul expres Craiova-Târgu Jiu – primul Lot- intră în faza de construcție!
    inchirieri auto otopeni pe BNR: România nu este în inflație
    Ana Bîrcă pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Aurică pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Zavoianu Radu pe Liceele de top din Târgu Jiu, cu absolvenți picați la Bacalaureat
    inchirieri auto otopeni pe Trei șoferi dintr-o lovitură. Vezi ce au făcut!
    Marius Daniel pe Comunicat Aparegio Gorj: Asociația lu’ “Vali Galerie”, în acțiune!!!
    George pe Scandal între părinți, din cauza copiilor
    GEO pe Fără medii de 10 la Bacalaureatul din Gorj. Surpriza oferită de către un absolvent de la Liceul Tehnologic Bâlteni
    rent a car otopeni pe Femeie călcată de tren
    Ducu pe Scandal între părinți, din cauza copiilor
    Zoia pe Eficiență și control al temperaturii
    error: Content is protected !!