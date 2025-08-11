Victorie la scor de neprezentare obținută de CSM Târgu Jiu

CSM Târgu Jiu s-a impus luni, 11 august, scor 3-0, într-un meci amical disputat pe teren propriu, contra formației Vulturii Fărcășești. Pentru CSM Târgu Jiu au marcat Adelin Pîrcălabu(min.8), Bebeto Lupuleț(min.53) și Florin Șantia(min.85).

Seria partidelor amicale a continuat și astăzi pentru CSM Târgu Jiu. La scurt timp după egalul cu SCM Râmnicu Vâlcea, echipă care sezonul trecut s-a bătut la promovare în Liga a 2-a, fotbaliștii lui Mario Găman și-au măsurat azi forțele cu o altă echipă de Liga a 3-a, Vulturii Fărcășești. Peste 150 de spectatori au fost prezenți la meciul care a deschis săptămâna de pregătire pentru băieții lui Mario Găman.

CSM Târgu Jiu a început meciul de astăzi cu următorul ”11”: Cristian Șocu – Alexandru Lăpădat, Flavius Dumbrăvean, Lucian Marina, Sebastian Popescu – Bogdan Brășfăleanu, Nicholas Geană, Albert Filip, Denis Bucur, Adelin Pîrcălabu – Bebeto Lupuleț. Au mai intrat: Alexandru Oprița, Fabian Bărănescu, Mario Lupulescu, Florin Șantia, Daniel Dumitrescu, Teodor Chirițoiu, Ayan Dodescu, Daniel Ciortan, Adrian Cărămidaru, Tudor Pătrășcoiu.

„Nu scorul a fost important, ci relațiile de joc să fie din ce în ce mai omogene“

Mario Găman, antrenor principal CSM Târgu Jiu, a spus că scorul nu a fost important, ci relațiile de joc: „A fost un joc bun, dacă este să ținem cont de faptul că am jucat sâmbătă. Continuăm lucrurile bune pe care le-am făcut în meciul cu Vâlcea. Suntem pe o pantă ascendentă și acesta este un lucru îmbucurător. Băieții au înțeles că fără multă determinare, fără multă muncă, nu se pot realiza lucruri mărețe, dar, per total, din toate punctele de vedere, suntem mulțumiți de ceea ce am văzut astăzi. Am luat 15 copii în pregătire cu echipa mare și sunt mulțumit de ei, pentru că au făcut față cu brio la pregătirea fizică și acesta e un lucru important pentru noi, pentru că vedem că avem copii cu potențial. S-a văzut și astăzi, sunt copii care ușor-ușor merită să fie în lotul acestei echipe și, cred eu, cu siguranță, în viitor, vor arăta și mai mult, pentru că au potențialul să crească. A fost foarte cald azi, de aceea am făcut și patru pauze de apă. Nu scorul a fost important, ci relațiile de joc să fie din ce în ce mai omogene. Sperăm ca lucrurile să fie așa cum ne dorim noi.”