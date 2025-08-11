spot_img
    Polițiști în Gara Târgu Jiu și în trenurile către Tg. Cărbunești

    Polițiștii din cadrul Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității și Biroului Transporturi Feroviare Gorj au desfășurat luni, 11 august, activități informativ – preventive în cadrul Campaniei ,,Selfie pe tren nu ia like-uri ia vieți”, cât și pentru prevenirea furturilor din buzunare, poșete, genți și a violenței domestice. Activitățile de informare au avut loc în Stația CFR Târgu Jiu și în trenurile care circulă pe ruta Târgu Jiu – Târgu Cărbunești.
    „Tinerilor aflați în gară, dar și celor care se deplasau cu trenul li s-a explicat fenomenul arcului electric și pericolele la care se expun daca încearcă să folosească telefonul mobil pentru a-și face fotografii pe vagoanele de tren sau în apropierea rețelelor de înaltă tensiune.

    Pentru a prevenii furturile din buzunare, vă recomandăm:
    – cât așteptați în stație dați dovadă de vigilență și atenție față de conduita persoanelor de lângă dumneavoastră;
    – evitați în mijloacele de transport în comun activitățile care vă pot distrage atenția (cititul, folositul telefonului mobil, etc);
    – dacă mijlocul de transport în comun este aglomerat și simțiți că persoanele din jurul dumneavoastră nu sunt de încredere, căutați să vă schimbați locul;
    – o geantă atârnată neglijent pe umăr este o invitație pentru hoți; țineți pe cât posibil bagajul așezat în fața dumneavoastră;
    – buzunarul de la spatele pantalonilor este extrem de vulnerabil la urcarea și coborârea din mijloacele de transport în comun. Evitați să vă țineți telefonul, banii, cheile sau alte lucruri de valoare în buzunarul de la spate.

    Pentru prevenirea violenței domestice, poliția vă recomandă:
    -evitați certurile în familie, mai ales cele generate de consumul de băuturi alcoolice, relații extraconjugale sau neonorarea obligației de întreținere. În aplanarea unor astfel de conflicte acționați cu tact și răbdare, ținând cont de emotivitatea firească ce se instituie în aceste cazuri;
    -dacă soțul sau alt membru al familiei este iritat, aflat sub influența băuturilor alcoolice sau are tendințe de agresivitate, feriți din calea acestuia, până aplanați conflictul, orice obiecte tăietoare, înțepătoare sau contondente;
    -nu lăsați rudele soției sau ale soțului să se amestece în discuții, deoarece acestea pot fi părtinitoare.

    În cazul în care sunteți victima violenței domestice va recomandăm:
    -sunați la numărul unic de urgență 112 și solicitați intervenția poliției;
    -solicitați emiterea ordinului de protecție, poliția îl poate îndepărta pe agresor prin emiterea ordinului de protecție provizoriu;
    -acceptați utilizarea sistemului informatic de monitorizare electronică. Vă poate salva. Este cea mai eficientă măsură de protecție în caz de violență domestică“, se arată într-un comunicat al Poliției Gorj.

    Articolul precedent
    Incendiu de vegetație în orașul Tismana. Intervin pompierii și zeci de voluntari
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
