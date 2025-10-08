Lecții de educație ecologică pentru elevii din Drăguțești

Peste 20 de elevi de la Școala Gimnazială Drăguțești au luat parte marți la o activitate educativă interactivă axată pe protecția mediului, desfășurată în cadrul proiectului „Solidaritate pentru sănătatea mediului din Gorj” – Ediția a III-a. Evenimentul a oferit copiilor ocazia de a învăța prin joc și discuții despre importanța adoptării unor comportamente responsabile față de natură.

Seminarul, conceput special pentru a se adapta vârstei participanților, a urmărit transmiterea unor mesaje esențiale despre modul în care gesturile simple de zi cu zi pot contribui la un mediu mai curat și la un viitor sustenabil. Elevii au fost implicați activ, adresând întrebări și împărtășind idei despre cum pot proteja natura în viața lor cotidiană.

Activitatea a fost susținută de echipa proiectului, iar învățătoarea Ana Maria Ceaușescu s-a implicat în mod direct, contribuind la crearea unei atmosfere calde, dinamice și prietenoase. La finalul întâlnirii, copiii au primit ghidul educațional „Comportament ecocivic pentru o localitate verde”, conceput pentru a-i sprijini în aplicarea principiilor ecologice în comunitatea lor. De asemenea, fiecare elev a primit o șapcă personalizată cu însemnele proiectului, oferită de Aniela Bălăcescu, coordonatorul proiectului.

Evenimentul a fost documentat printr-o serie de imagini care surprind entuziasmul și implicarea participanților, demonstrând că educația ecologică poate fi o experiență plăcută și motivantă.

Proiectul „Solidaritate pentru sănătatea mediului din Gorj” este implementat de Institutul Verde Oltenia (IVO) în perioada 1 august – 30 noiembrie 2025 și este cofinanțat de Consiliul Județean Gorj, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind finanțările nerambursabile din fonduri publice pentru activități nonprofit de interes general.

