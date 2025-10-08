spot_img
    Actualitate

    Val de viroze respiratorii la Târgu Jiu: 10 copii internați la Secția de Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență

    Virozele, în creştere

    Numărul cazurilor de viroze respiratorii este în creștere în județul Gorj, iar medicii trag un semnal de alarmă în privința copiilor. La Secția de Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu sunt internați în prezent 10 copii diagnosticați cu viroze respiratorii, unii dintre ei necesitând îngrijiri medicale mai atente din cauza simptomelor persistente.

    Potrivit medicilor, majoritatea micilor pacienți prezintă febră, tuse, congestie nazală și dificultăți respiratorii ușoare, iar în cazurile mai severe a fost nevoie de tratament perfuzabil și monitorizare permanentă.

    „Numărul prezentărilor la camera de gardă a crescut vizibil în ultimele zile, în special în rândul copiilor mici, care sunt mai sensibili la schimbările de temperatură și la contactul cu alți copii în colectivități”, au declarat cadre medicale din cadrul secției.

    Medicii recomandă părinților să evite automedicația, să se adreseze medicului de familie la primele semne de boală și să nu trimită copiii la școală sau grădiniță dacă prezintă simptome de răceală sau viroză, pentru a preveni răspândirea virusurilor.

    De asemenea, specialiștii atrag atenția asupra importanței hidratarei corespunzătoare, alimentației bogate în vitamine și evitării expunerii la frig în această perioadă, când infecțiile respiratorii sunt frecvente.

