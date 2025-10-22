spot_img
    Educatie

    Profesorii din Gorj se pot înscrie să predea în programul „Școala din spital”

    Mihai Popescu
    By Mihai Popescu
    Ministerul Educației și Cercetării a lansat oficial apelul de selecție pentru cadrele didactice interesate să predea în cadrul programului „Școala din spital”, în anul școlar 2025–2026. Profesorii din județul Gorj se pot înscrie pentru a face parte din Corpul național al profesorilor care oferă sprijin educațional elevilor internați în unități sanitare.
    Înscriere deschisă permanent, dosar transmis prin e-mail
    Programul se adresează cadrelor didactice calificate, interesate să predea disciplinele prevăzute în centralizatorul oficial al Ministerului Educației, la toate nivelurile de învățământ preuniversitar (de la antepreșcolar până la liceu). Sunt vizate și domeniile și specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal și superior.
    Înscrierea în program este deschisă pe tot parcursul anului, prin trimiterea dosarului complet la adresa de e-mail [email protected]
    sau prin depunerea acestuia la secretariatul comisiei de selecție.
    Dosarul trebuie să includă:
    cererea de înscriere completată conform fișei oficiale,
    CV Europass, datat și semnat pe fiecare pagină,
    documentele prevăzute la punctele 1–9 din fișa de înscriere,
    date de contact valide (e-mail și telefon).
    Candidații sunt evaluați prin metoda admis/respins, în funcție de conformitatea dosarului cu cerințele din metodologie. Lista finală va fi publicată în termen de maximum trei luni de la depunerea candidaturii, pe site-ul oficial al Ministerului Educației (secțiunea „Concursuri”).
    Cine sunt beneficiarii: elevii cu afecțiuni grave, în spital sau recuperare
    Programul „Școala din spital” este reglementat de Legea nr. 198/2023, și are ca scop asigurarea accesului la educație pentru:
    antepreșcolarii, preșcolarii și elevii cu boli cronice, boli maligne sau alte afecțiuni grave,
    copiii aflați în spitalizare continuă, tratament, monitorizare sau recuperare medicală.
    Procesul educațional se desfășoară individual, în grupe sau clase, direct în unitățile sanitare unde elevii sunt internați sau tratați.
    Informații suplimentare disponibile online
    Pentru o mai bună informare, Ministerul Educației a lansat o secțiune specială dedicată programului „Școala din spital”, disponibilă pe site-ul oficial. Aici pot fi consultate metodologia, fișa de înscriere, cerințele dosarului și calendarul selecției.
    O șansă dublă: pentru educatori și pentru elevii aflați în suferință
    Prin această inițiativă, Ministerul Educației oferă cadrelor didactice oportunitatea de a contribui direct la includerea educațională a copiilor aflați în situații dificile de viață, sprijinindu-i să nu rămână în urmă cu învățătura din cauza problemelor medicale.
    În același timp, programul reprezintă o formă de valorizare a profesiei didactice, oferind o direcție vocațională celor care doresc să își folosească experiența pentru a face o reală diferență.

