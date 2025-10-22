spot_img
5.3 C
Târgu Jiu
miercuri, octombrie 22, 2025
Altele
    AcasăCulturaRecital Mozart la Târgu Jiu – începutul Stagiunii 2025–2026 pentru „Lyra Gorjului”
    Cultura

    Recital Mozart la Târgu Jiu – începutul Stagiunii 2025–2026 pentru „Lyra Gorjului”

    Mihai Popescu
    By Mihai Popescu
    0
    7

    Consiliul Județean Gorj, Asociația Culturală „Lyra Gorjului”, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” și Muzeul de Istorie și Arheologie „Alexandru Ștefulescu” Gorj anunță deschiderea Stagiunii 2025–2026 printr-un eveniment muzical de excepție: „Recital Mozart”, sâmbătă, 1 noiembrie 2025, de la ora 19:00, în sala Muzeului de Istorie și Arheologie „Alexandru Ștefulescu” din Târgu Jiu.
    Programul serii include trei dintre cele mai apreciate cvartete pentru flaut, vioară, violă și violoncel semnate de Wolfgang Amadeus Mozart:
    Cvartet în Re Major, KV 285
    Cvartet în Do Major, KV 285B
    Cvartet în La Major, KV 298
    Interpreții recitalului sunt: Gabriel Marin – flaut, Georgiana Păducel – vioară, Adrian Constantin – violă și Ovidiu Vezure – violoncel.
    Accesul publicului este liber, în limita locurilor disponibile. Evenimentul marchează începutul unei noi stagiuni dedicate muzicii clasice, organizată sub egida instituțiilor culturale gorjene.

    Articolul precedent
    Profesorii din Gorj se pot înscrie să predea în programul „Școala din spital”
    Articolul următor
    Revoltă la Rânca după închiderea Transalpinei. Cabanierii: „Ne pleacă turiștii!”
    Mihai Popescu
    Mihai Popescu
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    crenach pe Variantele de funcționare pentru Complexul Energetic Oltenia după 2026
    GEO pe Diana Șoșoacă l-a detronat pe Ilie Petrescu din funcția de președinte al SOS Gorj
    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    error: Content is protected !!