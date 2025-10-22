Recital Mozart la Târgu Jiu – începutul Stagiunii 2025–2026 pentru „Lyra Gorjului”

Consiliul Județean Gorj, Asociația Culturală „Lyra Gorjului”, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” și Muzeul de Istorie și Arheologie „Alexandru Ștefulescu” Gorj anunță deschiderea Stagiunii 2025–2026 printr-un eveniment muzical de excepție: „Recital Mozart”, sâmbătă, 1 noiembrie 2025, de la ora 19:00, în sala Muzeului de Istorie și Arheologie „Alexandru Ștefulescu” din Târgu Jiu.

Programul serii include trei dintre cele mai apreciate cvartete pentru flaut, vioară, violă și violoncel semnate de Wolfgang Amadeus Mozart:

Cvartet în Re Major, KV 285

Cvartet în Do Major, KV 285B

Cvartet în La Major, KV 298

Interpreții recitalului sunt: Gabriel Marin – flaut, Georgiana Păducel – vioară, Adrian Constantin – violă și Ovidiu Vezure – violoncel.

Accesul publicului este liber, în limita locurilor disponibile. Evenimentul marchează începutul unei noi stagiuni dedicate muzicii clasice, organizată sub egida instituțiilor culturale gorjene.

