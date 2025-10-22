Societate amendată cu peste 130.000 de lei pentru că a întârziat acordarea salariilor

Inspectorii de muncă din Gorj au amendat cu 133.000 de lei o societate cu sediul în București, dar cu mai multe puncte de lucru în Gorj, pentru plata cu întârziere a salariilor.

„Un angajator cu sediul social în Municipiul București și puncte de lucru pe raza județului Gorj a fost sancționat cu suma de 133.000 lei pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă, inclusiv pentru plata cu întârziere a drepturilor salariale către angajați cu mai mult de o lună de la data scadentă stabilită în contractul individual de muncă, contractul colectiv aplicabil sau regulamentul intern“, au transmis reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Gorj.

ITM Gorj au aplicat 36 de amenzi în cinci zile

În perioada 13–17 octombrie 2025, Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj a desfășurat 31 de controale în domeniile relațiilor de muncă și securității și sănătății în muncă.

„Ca urmare a deficiențelor constatate, inspectorii de muncă au aplicat 36 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 338.000 lei. Totodată, au fost dispuse 94 de măsuri cu caracter obligatoriu, menite să corecteze neconformitățile și să alinieze activitatea angajatorilor la prevederile legale în vigoare“, se arată într-un comunicat al ITM Gorj.

Șapte firme de jocuri de noroc și pariuri au fost amendate

De asemenea, în aceeași perioadă, Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj a desfășurat Campania Națională pentru identificarea și combaterea muncii nedeclarate, precum și pentru verificarea respectării prevederilor legale privind securitatea și sănătatea în muncă, la angajatorii care desfășoară activități în domeniul „Jocuri de noroc și pariuri”.

La nivelul județului Gorj, inspectorii de muncă au verificat 7 angajatori, au aplicat 25 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 162.000 lei, și au dispus 59 de măsuri obligatorii pentru remedierea abaterilor constatate.

În cadrul acestei campanii, un angajator cu sediul social în Județul Sibiu, a fost sancționat cu suma de 20.000 lei pentru primirea la munca a unei persoane fără a avea încheiat contract individual de muncă anterior începerii activității. Acesta a fost identificat pe raza orașului Turceni.

„Atragem atenția tuturor angajatorilor asupra faptului că încălcarea obligației de plată a drepturilor salariale cu mai mult de o lună de la data scadentă stabilită în contractul individual de muncă, contractul colectiv aplicabil sau regulamentul intern constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru fiecare persoană căreia nu i s-a plătit salariul. Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj va continua acțiunile de verificare pe întreg teritoriul județului”, a spus George Romanescu, inspectorul șef al ITM Gorj.