spot_img
5.3 C
Târgu Jiu
miercuri, octombrie 22, 2025
Altele
    AcasăActualitateSocietate amendată cu peste 130.000 de lei pentru că a întârziat acordarea...
    ActualitateHeadlines

    Societate amendată cu peste 130.000 de lei pentru că a întârziat acordarea salariilor

    Alin Petre
    By Alin Petre
    0
    34
    ITM GORJ
    ITM GORJ

    Inspectorii de muncă din Gorj au amendat cu 133.000 de lei o societate cu sediul în București, dar cu mai multe puncte de lucru în Gorj, pentru plata cu întârziere a salariilor. 

    „Un angajator cu sediul social în Municipiul București și puncte de lucru pe raza județului Gorj a fost sancționat cu suma de 133.000 lei pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă, inclusiv pentru plata cu întârziere a drepturilor salariale către angajați cu mai mult de o lună de la data scadentă stabilită în contractul individual de muncă, contractul colectiv aplicabil sau regulamentul intern“, au transmis reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Gorj.

    ITM Gorj au aplicat 36 de amenzi în cinci zile

    În perioada 13–17 octombrie 2025, Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj a desfășurat 31 de controale în domeniile relațiilor de muncă și securității și sănătății în muncă.

    „Ca urmare a deficiențelor constatate, inspectorii de muncă au aplicat 36 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 338.000 lei. Totodată, au fost dispuse 94 de măsuri cu caracter obligatoriu, menite să corecteze neconformitățile și să alinieze activitatea angajatorilor la prevederile legale în vigoare“, se arată într-un comunicat al ITM Gorj.

    Șapte firme de jocuri de noroc și pariuri au fost amendate

    De asemenea, în aceeași perioadă, Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj a desfășurat Campania Națională pentru identificarea și combaterea muncii nedeclarate, precum și pentru verificarea respectării prevederilor legale privind securitatea și sănătatea în muncă, la angajatorii care desfășoară activități în domeniul „Jocuri de noroc și pariuri”.

    La nivelul județului Gorj, inspectorii de muncă au verificat 7 angajatori, au aplicat 25 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 162.000 lei, și au dispus 59 de măsuri obligatorii pentru remedierea abaterilor constatate.

    În cadrul acestei campanii, un angajator cu sediul social în Județul Sibiu, a fost sancționat cu suma de 20.000 lei pentru primirea la munca a unei persoane fără a avea încheiat contract individual de muncă anterior începerii activității. Acesta a fost identificat pe raza orașului Turceni.

    „Atragem atenția tuturor angajatorilor asupra faptului că încălcarea obligației de plată a drepturilor salariale cu mai mult de o lună de la data scadentă stabilită în contractul individual de muncă, contractul colectiv aplicabil sau regulamentul intern constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru fiecare persoană căreia nu i s-a plătit salariul. Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj va continua acțiunile de verificare pe întreg teritoriul județului”, a spus George Romanescu, inspectorul șef al ITM Gorj.

    Articolul precedent
    VIDEO Șase persoane au fost reținute în cazul șoferului de microbuz din Mușetești care a fost bătut de persoane mascate
    Articolul următor
    Profesorii din Gorj se pot înscrie să predea în programul „Școala din spital”
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    crenach pe Variantele de funcționare pentru Complexul Energetic Oltenia după 2026
    GEO pe Diana Șoșoacă l-a detronat pe Ilie Petrescu din funcția de președinte al SOS Gorj
    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    error: Content is protected !!