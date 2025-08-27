Școlile din Glogova pregătite de autoritatea locală pentru deschiderea noului an școlar

Autoritatea locală din Glogova a început din această lună pregătirea unităților de învățământ pentru deschiderea noului an școlar. Primăria a plătit astfel servicii de dezinsecție și deratizare pentru școlile comunei și a cumpărat lemn de esență tare pentru încălzirea Școlii Gimnaziale a comunei.

Astfel, pe 22 august a fost cumpărat lemn de 57.000 de lei pentru Școala Gimnazială „Nicolae Caranda” Glogova de la o firmă din Motru.

S-a cumpărat aproape o sută de metri cubi de lemn de foc de esență tare, cu un diametru cuprins între 15-60 de cm, tăiat la dimensiunea de 50 cm.

Pe 26 august s-a selectat firma care va realiza deratizarea și dezinsecția scolii gimnaziale pentru suma de peste 6000 de lei.