Ghiozdane și rechizite, pentru școlarii din Bâlteni, în noul an școlar

Consiliul Local Bâlteni a aprobat ieri, în ședința, proiectul de hotărâre inițiat de primarul Marius Popescu, privind acordarea unor ghiozdane cu rechizitele aferente pentru 89 de copii de clasa I și clasa zero din localitate.

Pentru fiecare copil, suma aferentă este de 400 de lei. Proiectul a fost aprobat de consilierii prezenți la ședință, mai puțin de aleșii AUR care s-au abținut de la vot, pe motiv că suma este prea mare. Unul dintre consilieri ar fi menționat că ar fi trebuit să fie cumpărate ghiozdane și rechizite ”cu un leu” spun aleșii prezenți ieri la ședința de CL din Bâlteni.