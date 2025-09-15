spot_img
24.1 C
Târgu Jiu
luni, septembrie 15, 2025
Altele
    AcasăEducatieStrănepotul fondatorului unei școli de tradiție din Târgu Jiu, în vizită la...
    Educatie

    Strănepotul fondatorului unei școli de tradiție din Târgu Jiu, în vizită la unitatea militară

    Alin Petre
    By Alin Petre
    0
    103
    Bartolomeu Săvoiu, strănepotul fondatorului Școlii gimnaziale „Constantin Săvoiu“ din Târgu Jiu, a veni luni, 15 septembrie, în vizită la unitatea de învățământ.
    „O ZI CU PROFUNDE SEMNIFICAȚII ISTORICE pentru Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu” din Târgu Jiu
    Am avut deosebita onoare de a-l primi în vizită pe Domnul Bartolomeu Săvoiu, strănepotul fondatorului școlii noastre – Pitarul Constantin Săvoiu. A fost un moment încărcat de emoție, respect și mândrie, o întâlnire cu rădăcinile noastre, cu spiritul viu al istoriei pe care o purtăm în nume și în suflet.
    Școala „Constantin Săvoiu” a fost fondată în urmă cu 171 de ani, în 1854, prin viziunea și generozitatea Pitarului Constantin Săvoiu, deputat de Gorj, francmason și patriot luminat, care a contribuit activ la dezvoltarea învățământului local și la modernizarea comunității. Tot el este cel care, în 24 ianuarie 1859, a votat pentru alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca Domnitor al Principatelor Unite, marcând astfel un moment crucial în istoria României.Vizita domnului Bartolomeu Constantin Săvoiu, diplomat, scriitor și om de cultură, a fost o reconectare cu trecutul glorios al instituției noastre. Prin poveștile și amintirile împărtășite, am simțit mai puternic ca oricând misiunea pe care o avem: de a duce mai departe valorile fondatorului – educația, demnitatea, onoarea și iubirea de țară“, au transmis reprezentanții Școlii gimnaziale „Constantin Săvoiu“.
    Articolul precedent
    Târgu Jiu: Incendiu la un apartament din zona Agriculturii
    Articolul următor
    Foto: O femeie coborâtă din blocul de garsoniere, de pe strada Agriculturii! Incendiu la etajul trei
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    error: Content is protected !!