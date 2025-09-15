Strănepotul fondatorului unei școli de tradiție din Târgu Jiu, în vizită la unitatea militară

Bartolomeu Săvoiu, strănepotul fondatorului Școlii gimnaziale „Constantin Săvoiu“ din Târgu Jiu, a veni luni, 15 septembrie, în vizită la unitatea de învățământ.

„O ZI CU PROFUNDE SEMNIFICAȚII ISTORICE pentru Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu” din Târgu Jiu

Am avut deosebita onoare de a-l primi în vizită pe Domnul Bartolomeu Săvoiu, strănepotul fondatorului școlii noastre – Pitarul Constantin Săvoiu. A fost un moment încărcat de emoție, respect și mândrie, o întâlnire cu rădăcinile noastre, cu spiritul viu al istoriei pe care o purtăm în nume și în suflet.

Școala „Constantin Săvoiu” a fost fondată în urmă cu 171 de ani, în 1854, prin viziunea și generozitatea Pitarului Constantin Săvoiu, deputat de Gorj, francmason și patriot luminat, care a contribuit activ la dezvoltarea învățământului local și la modernizarea comunității. Tot el este cel care, în 24 ianuarie 1859, a votat pentru alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca Domnitor al Principatelor Unite, marcând astfel un moment crucial în istoria României.Vizita domnului Bartolomeu Constantin Săvoiu, diplomat, scriitor și om de cultură, a fost o reconectare cu trecutul glorios al instituției noastre. Prin poveștile și amintirile împărtășite, am simțit mai puternic ca oricând misiunea pe care o avem: de a duce mai departe valorile fondatorului – educația, demnitatea, onoarea și iubirea de țară“, au transmis reprezentanții Școlii gimnaziale „Constantin Săvoiu“.