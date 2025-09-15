Foto: O femeie coborâtă din blocul de garsoniere, de pe strada Agriculturii! Incendiu la etajul trei

O femeie în vârstă de 30 de ani a fost coborâtă de pompieri din blocul de garsoniera unde, la etajul al treilea, se manifestă un incendiu. Femeia locuiește la etajul al.patrulea și este practic vecină cu imobilul pentru care au fost chemați pompierii. Mai multe echipaje de pompieri, poliție, ambulanță și un echipaj SMURD sunt in fata imobilului în care s-a înregistrat incendiul.in urmă cu scurt timp. Restul locatarilor din bloc s-au autoevaluat.

Femeia intoxicată cu fum este în stare stabilă și mă fiesta semnele specifice ale insuficientei respiratorii.