300 de sancțiuni aplicate în două zile

Amenzi, permise ridicate și viteză. La asta se rezumă ultimul control efectuat în trafic. În perioada 20 – 21 septembrie a.c., polițiștii rutieri din județul Gorj au desfășurat acțiuni pentru creșterea siguranței în trafic, în urma cărora au fost aplicate 303 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 129.000 de lei.

Cele mai multe sancțiuni au vizat depășirea regimului legal de viteză, fiind înregistrate 164 de abateri, iar pentru 15 conducători auto a fost dispusă măsura reținerii permisului de conducere.

Totodată, au fost reținute 3 permise pentru conducere sub influența alcoolului, cea mai mare valoare înregistrată de aparatul etilotest fiind de 0,31 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„Cea mai mare viteză constatată de polițiști a fost de 129 km/h, înregistrată pe un sector de drum unde limita maximă admisă era de 50 km/h.

Polițiștii rutieri reamintesc participanților la trafic că respectarea regulilor de circulație reprezintă principala condiție pentru prevenirea accidentelor și protejarea vieții”, a transmis IPJ Gorj.