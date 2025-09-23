spot_img
    Eveniment

    Instalație clandestină într-o locuință din Gorj

    Prins de jandarmi în timp ce fura curent electric

    Polițiști din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Stoina au fost sesizaţi prin apelul 112 de un angajat al unei societăți de distribuție a energiei electrice, cu privire la faptul că, în timp ce se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe raza comunei Stejari, a depistat o instalație clandestină improvizată, existând suspiciune de furt de curent electric. La faţa locului s-au deplasat polițiștii care, în urma cercetărilor efectuate, au stabilit că la imobilul respectiv, proprietatea unui bărbat de 45 de ani, din comuna Stejari, a fost identificată o instalaţie clandestină improvizată, racordată înainte de aparatul de măsură, cu scopul a nu înregistra consumul de energie electrică de la nivelul imobilului.

    În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii săvârşirii infracţiunii de furt de energie electrică, a transmis IPJ Gorj.

