    Eveniment

    A intrat cu căruța într-un gard, după ce calul s-a speriat

    Alin Petre
    By Alin Petre
    Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu-Jiu au fost sesizați prin apelul 112 despre un eveniment rutier cu victime.

    ,,Polițiști rutieri s-au deplasat la faţa locului, din primele verificări reieșind faptul că în jurul orei 14:50, în timp ce un bărbat de 48 de ani, din localitate, conducea un atelaj hipo, pe bulevardul Ecaterina Teodoroiu, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare întrucât calul s-ar fi speriat în trafic, ar fi pătruns pe trotuarul pietonal din partea dreaptă a sensului său de deplasare, izbindu-se de un gard din beton și de un stâlp metalic de susținere a unui panou publicitar.

    În urma impactului, conducătorul atelajului a fost proiectat pe sol, suferind leziuni ce au necesitat transportarea sa la spital.

    Bărbatul nu a putut fi testat cu aparatul etilotest din cauza leziunilor suferite la nivelul feței, fiindu-i recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

    În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă”, au transmis polițiștii.

    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
