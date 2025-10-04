VIDEO Șofer sub influența alcoolului, urmărit de polițiști

Polițiști Secției 1 Poliție Rurală Târgu Jiu au observat un autoturism care se deplasa dinspre localitatea Bâltișoara către Runcu, care nu a oprit la semnalul regulamentar efectuat de polițiști, cu semnalele luminoase și acustice pornite și a continuat deplasarea către un drum forestier, a oprit autoturismul, a coborat și a încercat să fugă de la fața locului.

,,În continuare, acesta a fost prins de polițiști, imobilizat și încătușat, ulterior fiind testat cu aparatul etilotest, care a indicat o concentraţie de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea, pe drumurile publice, a unui vehicul de o persoană care are o îmbibație alcoolică peste limita legală.

De asemenea, față de cel în cauză a fost luată măsura sancționării contravenționale cu amendă în cuantum de 1.012 lei, precum și măsura reținerii permisului de conducere”, au transmis polițiștii.