    Eveniment

    A intrat cu mașina într-un cap de pod

    Un eveniment rutier ce a avut loc pe raza localității Iezureni. Un șofer a intrat cu mașina într-un cap de pod.

    La data de 14 septembrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați prin apelul 112 de un participant la trafic, despre faptul că, pe raza localității Iezureni a avut loc un eveniment rutier cu victime.

    Din primele cercetări efectuate de polițiști, la fața locului a reieșit faptul că, în jurul orei 19:20, un localnic de 38 de ani, din Târgu Jiu, în timp ce conducea un autoturism, în direcția Bumbești Jiu, ar fi intrat în coliziune cu un cap de pod.

    În urma impactului a rezultat rănirea conducătorului auto, acesta fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

    Persoana vătămată nu a putut fi testată cu aparatul etilotest din cauza stării de sănătate, fiindu-i recoltate mostre biologice de sânge la spital.

    În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, a transmis IPJ Gorj.

