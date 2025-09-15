Gorjean monitorizat electronic. Vezi ce a făcut!

Polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Târgu Cărbunești au fost sesizați prin apelul 112, de un bărbat de 63 de ani, din comuna Prigoria, cu privire la faptul că are un conflict cu fiul său.La fața locului s-au deplasat polițiștii, care au stabilit faptul că, în jurul orei 19:45, în timp ce apelantul se afla la domiciliu, pe fondul unui conflict spontan generat de consumul de băuturi alcoolice, a fost lovit cu pumnii la nivelul corpului de către fiul său, de 37 de ani, din aceeași localitate.

În conflict au intervenit pentru aplanare, mama agresorului, de 55 de ani și bunica acestuia, de 78 de ani, împrejurare în care ambele au fost lovite cu pumnii, de bărbatul de 37 de ani.

Cele trei victime ale agresiunii prezentau ușoare urme de violență și excoriații, însă nu au solicitat să le fie acordate îngrijiri medicale.

Au fost întocmite formularele de evaluare a riscului, în raport cu victimele, ocazie cu care a rezultat un risc iminent, fapt pentru care a fost emis un ordin de protecție provizoriu, persoanele vătămate solicitând ca agresorul să poarte dispozitiv de monitorizare electronică.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunii de violență în familie, a transmis IPJ Gorj.