A intrat cu o motocicletă într-un cap de pod

Un motociclist s-a izbit de un cap de pod în comuna Slivilești, sat Strâmtu. Mptpcicleta nu era neînmatriculată în circulație, iar bărbatul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie.

„La fața locului s-a deplasat echipa operativă, iar în urma cercetării efectuate s-a stabilit faptul că, un bărbat, de 29 de ani, din Slivilești, în timp ce conducea o motocicletă pe DC84 Slivilești-Strâmtu, ar fi părăsit partea carosabilă, intrând în coliziune cu un cap de pod.

În urma accidentului a rezultat rănirea conducătorului, care a declarat că nu dorește să formuleze plângere pentru vătămare corporală din culpă și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii au stabilit că motocicleta condusă de acesta era neînmatriculată în circulație, iar bărbatul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie.

În cauză s-a întocmit dosar penal, pentru săvârşirea infracţiunilor de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat și conducerea unui vehicul pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere“, au informat oamenii legii.