Bărbat din Drăguțești, la volan cu o concentrație 1.09 mg/l alcool pur în aerul expirat

Polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Rovinari s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că la data de 10.08.2025, în jurul orelor 22:00-23.00, un bărbat, de 36 de ani, din Drăguțești, ar fi condus un autoturism, fiind sub influența băuturilor alcoolice cu o concentrație de 1.09 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus de polițiști la spital, în vederea recoltării de mostre biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracţiunii de conducerea unui autovehicul sub influenţa alcoolului.