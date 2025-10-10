spot_img
    Accident cu victime la Bâlteni. Doi câini, vinovați de incident

    Polițiști din Rovinari, au fost sesizaţi prin apel 112, de o femeie, de 47 de ani, din Târgu Jiu, cu privire la faptul că pe DN 66, în comuna Bâlteni, s-a produs un accident rutier cu victime.

    La faţa locului s-a deplasat echipa operativă, care în urma cercetărilor efectuate au stabilit faptul că un bărbat, de 35 de ani, din comuna Plopșoru, sat Olari, în timp ce conducea un autoturism pe DN 66 Bâlteni, în încercarea de a evita doi câini care se aflau pe drum, ar fi părăsit partea carosabilă, intrând în coliziune cu un cap de pod.

    În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto, acesta fiind transportat la Spitalul Orășenesc Rovinari în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate.

    Bărbatul deținea permis de conducere corespunzător și nu se afla sub influența băuturilor alcoolice.

    În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală, pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă”, a transmis IPJ Gorj.

