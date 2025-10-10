spot_img
    Bulgaria cumpără peste 2 tone de aur înainte de introducerea euro: Banca Centrală își întărește rezervele

    Bulgaria cumpără peste 2 tone de aur înainte de introducerea euro

    La aproape trei decenii de la stabilizarea prin Consiliul Monetar, Bulgaria face un pas decisiv spre integrarea completă în Uniunea Europeană. Banca Națională a Bulgariei (BNB) a achiziționat peste două tone de aur pentru a întări rezervele naționale înainte de introducerea monedei euro, programată pentru 1 ianuarie 2026.

    Bulgaria a achiziționat 66.000 de uncii troy de aur

    Banca Națională a Bulgariei a anunțat că a cumpărat 66.000 de uncii troy de aur, echivalentul a 2.053,2 kilograme, prin tranzacții pe piețele internaționale informează Puterea. Achiziția reprezintă mai puțin de 1% din rezervele valutare ale băncii centrale.

    Conform regulilor Băncii Centrale Europene (BCE), la adoptarea monedei euro, BNB va transfera active de rezervă străine, inclusiv aur și valută, către BCE. Operațiunea nu va reduce rezervele existente, iar contribuția BNB va fi înregistrată ca activ contabil, oferind acces la veniturile Eurosistemului.

    Bulgaria pe locul doi în lume la achizițiile de aur

    Potrivit Consiliului Mondial al Aurului, Bulgaria a achiziționat cea mai mare cantitate de aur din iunie 1997 și se clasează pe locul doi la nivel global pentru luna august, după Kazahstan, care a cumpărat 7,7 tone. Alte state care au achiziționat peste o tonă includ Turcia, Uzbekistan, Republica Cehă și Ghana.

    De la începutul anului 2025, cinci bănci centrale au acumulat peste 10 tone de aur. Polonia conduce topul cu 67,1 tone, urmată de Kazahstan (32,4 tone), China (22,7 tone), Turcia (21,4 tone) și Republica Cehă (14,1 tone).

    Prețul aurului atinge un nivel record

    În contextul achizițiilor masive, aurul a atins un nou record, ajungând la 4.037 dolari pe uncie troy – o creștere de peste 50% în ultimul an, cea mai mare performanță din 1979. Potrivit Financial Times, creșterea rapidă a prețului a declanșat o adevărată „goană după aur”, investitori și instituții globale încercând să se poziționeze strategic.

    Ray Dalio, renumit investitor, a declarat recent că „aurul este acum mai sigur decât dolarul”. În ultimii trei ani, băncile centrale au acumulat aproape 1.000 de tone de aur, în timp ce importurile Indiei de aur și argint s-au dublat într-o singură lună. Goldman Sachs estimează că prețul aurului ar putea ajunge la 4.900 dolari până la sfârșitul anului 2026.

    Ana Bîrcă
    Ana Bîrcăhttp://www.igj.ro
