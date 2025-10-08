spot_img
    Accident la Câmpu Mare. Victimă încarcerată

    În acest moment Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gorj intervine pentru gestionarea unei situații de urgență generată de un accident rutier produs pe raza comunei Scoarța, sat Câmpu Mare, în care sunt implicate două autoturisme. Din primele informații, este vorba despre 3 victime, dintre care una este încarcerată.

    „Am fost solicitați sa intervenim pentru gestionarea unei situații de urgenta generata de un accident rutier produs pe raza comunei Scoarta, sat Câmpu Mare, in care au fost implicate doua autoturisme. La fata locului s-au deplasat trei echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului de Pompieri Tg-Jiu cu o autospeciala de lucru cu apa și spuma, o autospeciala pentru descarcerare și o ambulanta SMURD, precum și trei echipaje SAJ Gorj.
    In urma accidentului, au rezultat trei victime, constiente și cooperante, carora le-au fost acordate primele îngrijiri medicale la fata locului de către echipajele specializate, ulterior fiind transportate la Spitalul Tg-Carbunesti pentru investigatii medicale amănunțite”, a transmis ISU Gorj.

