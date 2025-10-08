Aparegio întrerupe apa în Bumbești Jiu pentru lucrări de mentenanță

Aparegio Gorj SA-CED Bumbești Jiu anunță: Avand in vedere desele avarii apărute la rețeaua de distributie apa pe str. Parângului (zona intersecția str. Plesa cu DN66 pana la stația PECO ROMPETROL partea dreapta pe sensul Bumbești Jiu – Târgu Jiu) va informam ca in data de 09.10.2025 in intervalul orar 11:00-13:00 se întrerupe furnizarea apei pentru lucrări de mentenanță.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat utilizatorilor din zona ,la reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete apa sa inregistreze valori mai mari ale parametrului de turbiditate. Recomandam sa nu se foloseasca apa in scopuri casnice pana la limpezirea completa.

Va multumim pentru intelegere!