Adolescentă agresată de tatăl prietenului său

O adolescentă de 15 ani a fost agresată de tatăl prietenului său.

„Polițiști din cadrul Poliției Orașului Turceni au fost sesizaţi prin apel 112 de o femeie, de 47 de ani, din Rovinari, care locuiește fără forme legale în comuna Plopșoru, sat Cursaru, cu privire la faptul că fiica sa ar fi fost lovită de un bărbat.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că în cursul zilei de 10 august 2025, în jurul orei 13:00, o tânără, de 15 ani, din Rovinari, în timp ce se afla la domiciliul mamei ei împreună cu prietenul său de 17 ani, din comuna Fărcășești, sat Roșia-Jiu, tatăl tânărului, un bărbat de 45 de ani, ar fi pătruns fără drept în incinta locuinței și ar fi lovit-o pe tânără cu palma în zona feței, provocându-i suferințe fizice.

În cauză s-a întocmit dosar penal, pentru săvârşirea infracţiunilor de lovirea sau alte violențe și violare de domiciliu. A fost întocmit procesul-verbal de aducere la cunoștință a dreptului de a solicita un ordin de protecție provizoriu, însă persoana vătămată a refuzat, refuzând totodată și să completeze formularul de cerere

Au fost continuate cercetările faţă de bărbatul de 45 de ani, față de acesta fiind dispusă măsura reținerii pe bază de ordonanţă pe o perioadă de 24 de ore și introducerea în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Gorj, urmând ca la data de 11.08.2025 să fie prezentat Judecătoriei Târgu Jiu cu propunere de arestare preventivă“, au .